En medio de polémica por ejecución en Estados Unidos, Papa León XIV declara “inadmisible” la pena de muerte

ROMA — El papa León XIV declaró el sábado que la pena capital es “inadmisible”, coincidiendo con la celebración del Día Mundial contra la Pena de Muerte, mientras que su país natal, Estados Unidos, anunciaba sus planes de retransmitir en directo una ejecución por fusilamiento.

En una publicación en X, el papa estadounidense citó la doctrina católica revisada sobre la pena capital, introducida por el papa Francisco, según la cual la pena de muerte atenta contra la dignidad inherente al ser humano.

“El bien común puede salvaguardarse y pueden cumplirse los requisitos de la justicia sin recurrir a la pena capital”, se leía en la publicación de la cuenta oficial de León, @Pontifex. “Se han desarrollado sistemas de internamiento eficaces que protegen a los ciudadanos y, al mismo tiempo, no privan por completo a los culpables de la posibilidad de redención”.

La publicación terminaba con el hashtag #NoDeathPenalty.

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El Departamento de Defensa de EE. UU. anunció el jueves que la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, condenado por el tiroteo ocurrido en 2009 en la base militar de Fort Hood, se retransmitirá en directo. Hasan, cuya ejecución está prevista para el 3 de diciembre en Fort Hood, fue condenado por matar a 13 personas e herir a otras 32.

Leo no se refirió específicamente a la ejecución prevista ni a la inyección letal fallida que tuvo lugar anteriormente en Tennessee y que ha reavivado el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos. El sábado se celebra el Día Mundial contra la Pena de Muerte, y es habitual que las cuentas oficiales del Papa en las redes sociales publiquen mensajes con motivo de este tipo de conmemoraciones.

1 / 14 | De una ejecución fallida a volver a caminar: así ha sido el caso de Christa Pike. El caso de Christa Pike ha dado la vuelta al mundo luego de que fallara su ejecución. Pike fue condenada por torturar y asesinar en 1995 a su compañera de clase, Colleen Slemmer, de 19 años. Pike tenía 18 años al momento del crimen. 1 / 14 De una ejecución fallida a volver a caminar: así ha sido el caso de Christa Pike El caso de Christa Pike ha dado la vuelta al mundo luego de que fallara su ejecución. Pike fue condenada por torturar y asesinar en 1995 a su compañera de clase, Colleen Slemmer, de 19 años. Pike tenía 18 años al momento del crimen. Compartir

Sin embargo, la publicación de Leo se produjo apenas unas horas después de que su principal adjunto, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, afirmara explícitamente que la ejecución pública prevista en Estados Unidos era “inaceptable”.

El papa Francisco declaró que la pena de muerte es “inadmisible”

En 2018, el papa Francisco modificó la doctrina oficial de la Iglesia católica para declarar que la pena capital es “inadmisible” en cualquier circunstancia.

Anteriormente, el Catecismo de la Iglesia Católica, el compendio oficial de la doctrina de la Iglesia, afirmaba que la Iglesia no excluía el recurso a la pena capital “si esta es la única forma posible de defender eficazmente las vidas humanas frente al agresor injusto”.

Los papas anteriores habían defendido esa postura, aunque San Juan Pablo II comenzó a instar a que se pusiera fin a esa práctica y subrayó que las personas culpables merecían la misma dignidad que las inocentes.

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Al igual que Francisco antes que él, León ha convertido las visitas a las cárceles en una parte fundamental de sus viajes papales, con el objetivo de transmitir un mensaje de esperanza a los reclusos y destacar su dignidad inherente, que Dios los ama y que siempre hay una oportunidad de redención.

“Si alguno de vosotros teme que todos le abandonen, sabed que Dios nunca os abandonará y que la Iglesia estará a vuestro lado”, dijo Leo a los reclusos de la famosa prisión de Bata, en Guinea Ecuatorial, durante su visita en abril. Leo tiene previsto visitar una prisión de Buenos Aires durante su próxima gira por Latinoamérica.

Refiriéndose específicamente a Estados Unidos, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, afirmó que la ejecución prevista, que se retransmitiría en directo, era “verdaderamente incomprensible” y que “es inaceptable convertir la muerte en un espectáculo”.

“La postura de la Iglesia es de total oposición a la pena de muerte; es incompatible con la dignidad humana y no tiene ningún efecto disuasorio…“, afirmó Parolin en unas declaraciones recogidas por Vatican News. “Es realmente incomprensible que alguien quiera recurrir a este sistema hoy en día —no sé con qué fin. Sin duda, es inaceptable convertir la muerte en un espectáculo; incluso si la persona es culpable, por supuesto, existen otros métodos”.

El presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, el arzobispo Paul Coakley, expresó su “conmoción” y su “profundo pesar” ante los planes del Pentágono.

“De ninguna manera se pueden justificar los actos de Hasan, pero esta decisión supone una promoción bárbara de una cultura de la muerte y debe reconsiderarse”, afirmó en un comunicado el viernes. “La ejecución pública, incluso de alguien que haya causado un daño grave, no hará más que socavar aún más el tejido moral de nuestra nación y será una mancha en la conciencia de su pueblo”.

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