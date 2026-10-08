Pentágono transmitirá en vivo la ejecución por fusilamiento del autor de la masacre de Fort Hood de 2009

El Pentágono informó que la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, autor del tiroteo de Fort Hood, será transmitida en vivo, luego de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmara que el procedimiento sería “público”.

Hegseth, quien habló el miércoles con el medio conservador Real America’s Voice News, dijo que el ejecutado de Hasan tendrá lugar en Fort Hood el 3 de diciembre. Hasan fue declarado culpable de matar a 13 personas y herir a otras 32 durante un tiroteo ocurrido en la base militar en 2009.

“Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, que sea público”, dijo Hegseth.

Hegseth habló con el medio a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln, mientras visitaba a la tripulación, que llevaba un largo periodo desplegada y había apoyado la guerra con Irán, antes de su llegada a su puerto base en San Diego.

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Nidal Hasan fue sentenciado, en el 2013, a la pena de muerte por asesinar a 13 personas en Fort Hood en el 2009. (Agencia EFE)

Cuando le preguntaron si Hasan había realizado alguna solicitud final o se había comunicado con la administración de Trump, Hegseth respondió simplemente: “No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre”.

Funcionarios del Pentágono aclararon el jueves que la ejecución será transmitida en vivo y que ofrecerán más detalles posteriormente.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, había dicho el lunes que el presidente Donald Trump había aprobado la ejecución de Hasan.

Trump ha criticado anteriormente las ejecuciones públicas en Irán y, en ocasiones, ha utilizado la posibilidad de que manifestantes fueran asesinados por el Gobierno iraní como uno de los argumentos para una posible acción militar. Esas advertencias precedieron a su decisión final de atacar Irán a finales de febrero por sus misiles balísticos y el riesgo de que desarrollara armas nucleares.

“Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando”, dijo Trump a los periodistas el 14 de enero de este año. “Están cesando y no hay planes para ejecuciones”.

Repitió esa afirmación el 20 de enero durante una sesión informativa en la Casa Blanca, al señalar: “Les hicimos saber que, si eso ocurría, sería un día muy malo para ellos. Y decidieron no hacerlo. No ahorcaron a esas personas”.

Poco más de un mes después, durante su discurso sobre el Estado de la Unión, Trump dijo: “Les impedimos ahorcar a muchos de ellos mediante la amenaza de una violencia grave”.

La Casa Blanca remitió de inmediato el jueves al Pentágono las preguntas sobre los planes para transmitir en vivo la ejecución.

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Sin embargo, expertos en derecho militar señalaron que Hasan podría optar por oponerse a la ejecución y presentar un recurso de habeas corpus ante un tribunal civil, lo que podría retrasar considerablemente el procedimiento.

“Francamente, podría sobrevivir a la actual administración, y quién sabe si la próxima tendrá la misma inclinación por las ejecuciones”, dijo Eugene R. Fidell, profesor visitante de la Facultad de Derecho de Yale especializado en derecho militar.

Hasan, un psiquiatra del Ejército que tenía el rango de mayor, entró en un edificio médico donde los soldados esperaban en largas filas para recibir vacunas y completar los trámites médicos antes de ser desplegados. Gritó “Allahu akbar” —en árabe, “¡Dios es grande!”— y abrió fuego con una pistola equipada con mira láser.

Durante el juicio se reveló que Hasan pasó semanas planificando el ataque mortal. Como parte de su preparación, grabó en video a un empleado de una tienda mientras este le mostraba cómo cambiar el cargador de la pistola que había comprado. Posteriormente acudió a un campo de tiro ubicado a las afueras de Austin y pidió a un instructor consejos para recargar el arma con rapidez y precisión.

Soldados declararon posteriormente que la rapidez con la que Hasan recargaba el arma hizo prácticamente imposible detener el tiroteo. Los investigadores recuperaron 146 casquillos dentro del edificio y decenas más en el exterior, donde Hasan disparó contra las espaldas de los soldados que huían hacia el estacionamiento.

Hasan dijo que lo hizo para impedir que los soldados fueran a Afganistán y mataran a sus compañeros musulmanes. Un juez militar le prohibió presentar ese argumento como defensa durante el juicio. Hasan hizo poco esfuerzo por defenderse ante el tribunal y, cuando actuó como su propio abogado, dijo a los miembros del jurado que las pruebas demostrarían que él era el autor de los disparos. Se describió a sí mismo como un soldado que había “cambiado de bando”.

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Hegseth dijo que el Ejército no ha ejecutado a un miembro de las Fuerzas Armadas mediante un pelotón de fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial. La última ejecución militar ocurrió el 13 de abril de 1961, cuando el soldado raso del Ejército John Bennett fue ejecutado en la horca.

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