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Una señal de emergencia permitió hallar a un navegante de 86 años y a su perro frente a California

Tras más de dos meses sin contacto con el hombre, la tripulación de un carguero logró ponerlos a salvo

6 de noviembre de 2026 - 3:34 PM

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La embarcación Willow Wind había zarpado de Astoria, en Oregón, con destino a Pago Pago, en Samoa Americana. (United States Coast Guard)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Una señal de emergencia permitió localizar un velero en el Pacífico después de más de dos meses sin noticias de su tripulante. A bordo estaban un navegante de 86 años y su perro, que fueron rescatados frente a California con ayuda de un buque mercante.

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La señal que permitió localizar el velero

La embarcación Willow Wind había zarpado de Astoria, en Oregón, con destino a Pago Pago, en Samoa Americana. El último contacto con el hombre había sido el 20 de agosto, según información de la Guardia Costera estadounidense reproducida por medios locales.

El 24 de octubre, las autoridades recibieron un aviso de que el navegante no había llegado a destino. El 27, un centro de coordinación de rescate en Alameda detectó una alerta de una baliza registrada al velero. Un avión C-27 de la Guardia Costera localizó la embarcación esa noche.

El carguero Grand Orion respondió al pedido de asistencia y llegó durante la madrugada del 28 de octubre. El mal estado del mar impidió acercarse de inmediato. Pasaron más de 14 horas hasta que, a las 17:36, su tripulación logró subir al navegante y al perro.

El velero tenía las velas dañadas y fue dejado a la deriva. A la mañana siguiente, un helicóptero de la Guardia Costera trasladó a ambos desde el carguero hasta San Diego. Una vez en tierra, el hombre fue llevado a un hospital para una evaluación médica.

El comandante Jason Nguyen destacó, en declaraciones difundidas por FOX 5 San Diego, la utilidad de contar con equipo de comunicación de emergencia y dejar un plan de navegación con una persona en tierra. “Este caso resalta la importancia de llevar equipos de comunicación de emergencia y de elaborar un plan de flotación para que alguien en tierra conozca los planes del viaje”, aseguró.

La coordinación involucró aeronaves, una embarcación oficial y la tripulación del carguero. “Estamos agradecidos con los marineros mercantes y las tripulaciones de la Guardia Costera, cuyo esfuerzo coordinado llevó esta búsqueda a un rescate exitoso”, señaló en un comunicado la Guardia Costera.

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