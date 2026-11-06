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Confinado enfrenta nuevos cargos por posesión de drogas en cárcel de Arecibo

Según la Policía, personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación le ocupó fentanilo y marihuana sintética

6 de noviembre de 2026 - 3:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tras la determinación, el imputado fue ingresado nuevamente en la institución correccional de Sabana Hoyos. (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un confinado enfrenta nuevos cargos luego que personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) presuntamente le ocupó fentanilo y marihuana sintética en la Institución Correccional 728 de Sabana Hoyos, en Arecibo.

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De acuerdo con la Policía, a Efraín Rivera Pérez, de 36 años, le ocuparon las sustancias durante la tarde del 9 de octubre.

Por estos hechos, el fiscal Ariel Chico Juarbe formulo contra Rivera Pérez dos cargos por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y uno por poseer y/o introduccir contrabando a una institución penal.

El juez Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo, determinó causa para arresto por los tres cargos y fijó una fianza de $60,000.

Tras la determinación, el imputado fue ingresado nuevamente en la institución correccional de Sabana Hoyos.

La vista preliminar quedó pautada para el 23 de noviembre.

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