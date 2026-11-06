Confinado enfrenta nuevos cargos por posesión de drogas en cárcel de Arecibo
Según la Policía, personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación le ocupó fentanilo y marihuana sintética
6 de noviembre de 2026 - 3:20 PM
6 de noviembre de 2026 - 3:20 PM
Un confinado enfrenta nuevos cargos luego que personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) presuntamente le ocupó fentanilo y marihuana sintética en la Institución Correccional 728 de Sabana Hoyos, en Arecibo.
De acuerdo con la Policía, a Efraín Rivera Pérez, de 36 años, le ocuparon las sustancias durante la tarde del 9 de octubre.
Por estos hechos, el fiscal Ariel Chico Juarbe formulo contra Rivera Pérez dos cargos por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y uno por poseer y/o introduccir contrabando a una institución penal.
El juez Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo, determinó causa para arresto por los tres cargos y fijó una fianza de $60,000.
Tras la determinación, el imputado fue ingresado nuevamente en la institución correccional de Sabana Hoyos.
La vista preliminar quedó pautada para el 23 de noviembre.
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