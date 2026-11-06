Buscan a un hombre por disparar contra otro tras discusión familiar en Lajas

La Policía solicitó la ayuda de la ciudadania para localizar a José R. Ramírez Avilés, alias “Mejicano”, un hombre de 25 años contra quien pesa una orden de arresto por tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas por un tiroteo reportado el 3 de noviembre en Lajas.

El juez Luis Padilla Galiano, del Tribunal de Mayagüez, expidió la orden contra Ramírez Avilés por hechos ocurridos en una residencia del sector El Tendal, en el barrio Sabana Yeguas, en la PR-101.

Según la Policía, una mujer, identificada como Caridad Z. Acosta Pagán, discutió con su padre. Después de la discusión, Acosta Pagán llegó en un vehículo rojo a la casa de su padre junto con Ramírez Avilés y otro hombre identificado como Erik M. Marrero Cancel.

La Uniformada sostiene que, una vez allí, los tres presuntamente amenazaron de muerte al padre de Acosta Pagán y dispararon varias veces hacia él. El hombre resultó ileso.

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Por estos hechos, las autoridades presentaron cargos contra Acosta Pagán, de 28 años, y Marrero Cancel, de 25, y arrestaron a ambos. La Policía aún busca a Ramírez Avilés.