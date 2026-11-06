Localizan en San Juan a hombre reportado desaparecido en Bayamón

La Policía localizó en buen estado de salud, en una institución hospitalaria de San Juan, a un hombre de 53 años que había sido reportado como desaparecido tras ser visto por última vez el pasado 28 de septiembre, en Bayamón.

El hombre fue identificado como Víctor Javier Cora Figueroa. Según el informe de la Policía, una trabajadora social reportó su desaparición e indicó que había sido dado de alta de una institución hospitalaria.

Cora Figueroa había sido visto por última vez en la PR-831, avenida Minillas, en el sector Lomas Verdes, en Bayamón.