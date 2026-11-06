Fuertes lluvias provocan advertencia de inundaciones para varios municipios

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió este viernes una advertencia de inundaciones para varios municipios que experimentan fuertes lluvias y tronadas.

De acuerdo con el SNM, los siguientes pueblos se encuentran bajo la advertencia:

Cabo Rojo, Hormigueros, Lajas, Las Marías, Maricao, Mayagüez y San Germán: hasta las 3:15 p.m.

Según la dependencia federal, el radar Doppler registró a las 12:10 p.m. fuerte precipitación.

El SNM indicó que han caído hasta dos pulgadas de lluvia en las zonas mencionadas y se esperan entre una y dos pulgadas adicionales de agua en la región.