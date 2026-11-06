Fuertes lluvias provocan advertencia de inundaciones para varios municipios
El Servicio Nacional de Meteorología indicó que han caído hasta dos pulgadas de lluvia en las zonas mencionadas
6 de noviembre de 2026 - 12:47 PM
6 de noviembre de 2026 - 12:47 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió este viernes una advertencia de inundaciones para varios municipios que experimentan fuertes lluvias y tronadas.
De acuerdo con el SNM, los siguientes pueblos se encuentran bajo la advertencia:
Según la dependencia federal, el radar Doppler registró a las 12:10 p.m. fuerte precipitación.
El SNM indicó que han caído hasta dos pulgadas de lluvia en las zonas mencionadas y se esperan entre una y dos pulgadas adicionales de agua en la región.
🌧️ Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 6, 2026
📍 Cabo Rojo, Hormigueros, Lajas, Las Marías, Maricao, Mayagüez, and San Germán
⏰ Until Fri Nov 6, 3:15 PM AST | vie, 6 nov, 3:15 pm AST
Watch for flooded roads. | Atención a carreteras inundadas.#PRwx pic.twitter.com/VAUZ4NZzFI
Más temprano, el SNM había anticipado que Puerto Rico enfrentaría un día de condiciones lluviosas y riesgo elevado de inundaciones ante la llegada de una vaguada y la entrada de humedad impulsada por vientos del oeste al suroeste.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: