Radican un cargo contra hombre que habría ocultado el cuerpo de una mujer en Mayagüez

La jueza Sinia E. Pérez Correa, del Tribunal de Mayagüez, halló causa para arresto contra un hombre de 41 años por destrucción de evidencia, tras presuntamente envolver el cuerpo de una mujer de 33 años, en una sábana y ocultarlo en un área boscosa.

De acuerdo con la Policía, el imputado, identificado como Steven Fuster Santana, no prestó la fianza de $30,000 que le impuso la jueza y fue ingresado en el Complejo Penitenciario Las Cucharas, en Ponce.

Según la investigación de la Uniformada, los hechos ocurrieron el 2 de noviembre, cuando Fuster Santana presuntamente manipuló, removió y ocultó el cuerpo de Mariel Patricia Crespo Cortés en la parte posterior de su residencia en Mayagüez.

Fuster Santana fue identificado mediante una rueda de confrontación realizada el miércoles por la tarde en la Comandancia de Mayagüez.

El inspector Joel González, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de esa región, indicó en ese momento a El Nuevo Día que el imputado posee expediente criminal por apropiación ilegal y escalamiento.

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Añadió que la prueba recopilada hasta ese momento no permitía precisar qué relación, si alguna, tenía con Crespo Cortés.

“De acuerdo a la autopsia que se le hizo a ella, no presenta signos de violencia, aunque eso está pendiente de estudios todavía”, expresó González.

La mujer había sido reportada desaparecida por un familiar. El padre de Fuster Santana también fue detenido el martes, pero posteriormente quedó en libertad y citado por instrucciones de la Fiscalía de Mayagüez.

Según González, la prueba recopilada hasta entonces no era suficiente para formular cargos contra el padre.

El Ministerio Público también buscaba corroborar si se cometió algún delito en la vivienda donde habría estado Crespo Cortés antes de que su cuerpo fuera encontrado.