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Una persona muerta y dos heridas tras caer helicóptero en bahía cerca de Miami

Las autoridades están investigando la causa del acciente

5 de noviembre de 2026 - 10:19 AM

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En esta imagen extraída de un vídeo, las autoridades acuden al lugar del accidente de un helicóptero en la bahía de Biscayne, Florida.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una persona murió y otras dos resultaron heridas el miércoles cuando un helicóptero se estrelló en la bahía de Biscayne cerca de Miami, informaron las autoridades.

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El helicóptero cayó poco antes del mediodía cerca del Parque Estatal Bill Baggs, frente a Key Biscayne, indicó la policía de Miami-Dade.

La Guardia Costera confirmó que se reportó la muerte de uno de los tres ocupantes del helicóptero, mientras que los otros dos fueron trasladados a un centro de traumatología.

El helicóptero Robinson R44 II realizaba un vuelo de fotografía, según información preliminar citada por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Además de la Guardia Costera, bomberos de varias agencias locales acudieron al lugar del accidente.

Un video de noticias de televisión muestra la aeronave boca abajo bajo en el agua, con dos flotadores amarillos sujetos a la parte inferior de su tren de aterrizaje. Esos flotadores de emergencia están diseñados para ayudar a mantener un helicóptero a flote en caso de un acuatizaje.

Las autoridades no han identificado a los ocupantes del helicóptero.

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