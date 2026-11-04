Identifican en rueda de confrontación a sospechoso de abandonar el cuerpo de una mujer en un monte de Mayagüez

El sospechoso de arrojar el cuerpo de una mujer, cubierto con una sábana, en un área boscosa fue identificado mediante una rueda de confrontación realizada en la tarde del miércoles en la Comandancia de Mayagüez.

De acuerdo al inspector Joel González, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de esa región policiaca, se trata de Steven Fuster Santana, un hombre de 41 años con antecedentes criminales por apropiación ilegal y escalamiento.

“Ahora vamos a que nos den la boleta y denuncia para radicarle en el tribunal. Ya tengo el supervisor en la Fiscalía tomando los documentos... (La radicación) tiene que ser hoy”, adelantó González en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Según el inspector, al momento la prueba recopilada no apunta a qué tipo de relación, si alguna, tenía Fuster Santana con la víctima del caso, identificada como Mariel Patricia Crespo Cortés de 33 años.

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“De acuerdo a la autopsia que se le hizo a ella, no presenta signos de violencia, aunque eso está pendiente de estudios todavía”, confirmó el inspector.

La investigación apunta a que Crespo Cortes fue reportada desaparecida por un familiar y se entiende que tanto Fuster Santana como su padre, quien también fue detenido el martes pero dejado en libertad luego, tenían algún tipo de vínculo con la mujer.

A preguntas de este medio sobre en qué quedó la investigación al padre de Fuster Santana, González informó que “quedó citado” por órdenes de la Fiscalía de Mayagüez, aunque la prueba en esta etapa no es suficiente para radicarle cargos.