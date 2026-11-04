Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
4 de noviembre de 2026
84°Probabilidad de lluvias y tronadas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican en rueda de confrontación a sospechoso de abandonar el cuerpo de una mujer en un monte de Mayagüez

El individuo tiene antecedentes penales por apropiación ilegal y escalamiento

4 de noviembre de 2026 - 4:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por el CIC de Mayagüez. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El sospechoso de arrojar el cuerpo de una mujer, cubierto con una sábana, en un área boscosa fue identificado mediante una rueda de confrontación realizada en la tarde del miércoles en la Comandancia de Mayagüez.

RELACIONADAS

De acuerdo al inspector Joel González, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de esa región policiaca, se trata de Steven Fuster Santana, un hombre de 41 años con antecedentes criminales por apropiación ilegal y escalamiento.

“Ahora vamos a que nos den la boleta y denuncia para radicarle en el tribunal. Ya tengo el supervisor en la Fiscalía tomando los documentos... (La radicación) tiene que ser hoy”, adelantó González en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Según el inspector, al momento la prueba recopilada no apunta a qué tipo de relación, si alguna, tenía Fuster Santana con la víctima del caso, identificada como Mariel Patricia Crespo Cortés de 33 años.

“De acuerdo a la autopsia que se le hizo a ella, no presenta signos de violencia, aunque eso está pendiente de estudios todavía”, confirmó el inspector.

La investigación apunta a que Crespo Cortes fue reportada desaparecida por un familiar y se entiende que tanto Fuster Santana como su padre, quien también fue detenido el martes pero dejado en libertad luego, tenían algún tipo de vínculo con la mujer.

A preguntas de este medio sobre en qué quedó la investigación al padre de Fuster Santana, González informó que “quedó citado” por órdenes de la Fiscalía de Mayagüez, aunque la prueba en esta etapa no es suficiente para radicarle cargos.

El análisis por el Ministerio Público busca corroborar si se cometió algún delito en la vivienda donde habría estado la mujer antes de que fuera encontrada sin vida en un área boscosa.

Tags
Breaking NewsMayagüezCICPuerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 4 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: