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Causa para arresto contra joven que habría atropellado fatalmente a peatón que empujaba un carrito

Raúl Miguel Estrada Matos, de 30 años, caminaba por la calle Baramaya en Ponce cuando fue impactado

4 de noviembre de 2026 - 4:31 PM

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Mallete de un juez.
Contra Samuel D. Colón Pacheco pesa un cargo por conducir un vehículo de manera imprudente y negligente y causarle la muerte a otra persona. (Shutterstock)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un joven de 22 años enfrenta cargos por presuntamente atropellar mortalmente a un peatón que empujaba un carrito de compras por una calle de Ponce, en hechos ocurridos el 11 de noviembre de 2025.

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Según la Policía, contra Samuel D. Colón Pacheco pesa un cargo por conducir un vehículo de manera imprudente y negligente y causarle la muerte a otra persona.

Conforme a la investigación de la Uniformada, Raúl Miguel Estrada Matos, de 30 años, caminaba por la calle Baramaya cuando fue impactado por una guagua Hyundai Santa Fe blanca, presuntamente conducida por Colón Pacheco.

A consecuencia del impacto, Estrada Matos sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte.

Las autoridades indicaron que Colón Pacheco supuestamente abandonó inicialmente la escena del accidente, pero posteriormente acudió a un precinto de la Policía, donde informó que era quien manejaba el vehículo involucrado.

Tras evaluar la prueba, el juez Ángel Candelario Cáliz, del Tribunal de Ponce, halló causa para arresto y le fijó al imputado una fianza de $2,000, que prestó.

Colón Pachecho quedó libre bajo supervisión electrónica hasta la celebración de la vista preliminar señalada para el 17 de noviembre.

Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Homicidios, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, llevaron a cabo una investigación que culminó en el día de ayer, con la radicación de cargos por parte de la fiscalía, por el artículo 5.07 C (imprudencia o negligencia) de la Ley 22, Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, contra Samuel D. Colón Pacheco, de 22 años y residente de Villalba.

De acuerdo a la investigación realizada, para la fecha del 11 de noviembre de 2025, mientras la victima Raúl Miguel Estrada Matos de 30 años, caminaba y a su vez empujaba un carrito de compras, por la calle Baramaya, en Ponce, el conductor del vehículo Hyundai Santa Fe, color blanco identificado como Samuel D. Colón Pacheco, lo impactó, ocasionándole heridas de gravedad que le causaron la muerte.

Colón Pacheco, abandonó el lugar del accidente y posteriormente se personó al Precinto Policíaco, informando que él era el conductor del mencionado vehículo.

Este caso fue consultado con el fiscal José Román, quien instruyó la radicación de cargos. La prueba se presentó ante el juez Ángel Candelario Cáliz, del Tribunal de Ponce, quien determinó causa, fijando una fianza de $2mil, con supervisión electrónica (Lockdown), la cual prestó.

La vista preliminar quedó pautada para el 17 de noviembre de 2026.

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