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“No me mires”: así fue el asalto a un banco en Ponce que terminó con un arresto federal

El individuo había sido encontrado por la Policía después de que fuera captado por cámaras de seguridad

2 de noviembre de 2026 - 4:29 PM

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Imágenes incluidas en una denuncia del FBI con relación al arresto de Richard M. Anadon Woodford por el robo en un banco en Ponce en septiembre de 2026. (Captura)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Días después del asalto, la víctima se topó de casualidad con el sujeto y se apresuó a esconderse. La reacción de la víctima fue todo lo que necesitaron las autoridades para completar la identificación del sospechoso del asalto a un banco en Ponce.

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El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) radicó una denuncia en el Tribunal Federal en San Juan contra Richard M. Anadon Woodford por el robo reportado el pasado 16 de septiembre en la sucursal de Banco Popular en el Ponce Town Center.

Según la querella federal, Anadon Woodford llegó aquel día al banco, a eso de la 1:50 p.m., y se acercó a la persona que trabajaba en una de las cajas, quien había notado que mientras estaba en la fila se notaba “nervioso”.

Imágenes incluidas en una denuncia del FBI con relación al arresto de Richard M. Anadon Woodford por el robo en un banco en Ponce en septiembre de 2026.
Imágenes incluidas en una denuncia del FBI con relación al arresto de Richard M. Anadon Woodford por el robo en un banco en Ponce en septiembre de 2026. (Captura)

Añade que, al acercarse al mostrador, el sujeto le dijo: “No me mires”, mientras que le entregó una nota del robo que leía el mismo mensaje.

“El individuo le dijo verbalmente” que “estaba armado y que le diera el dinero. Cuando le dijo” que" estaba armado, él movió ambas manos a la cintura", por lo que la víctima “sintió temor y subsecuentemente le dio al hombre un total de $2,789”, detalló el FBI.

En el dinero entregado estaba también un dispositivo anti-robo de los bancos, que tiene tinte, y que se activó cuando el sujeto salió el banco.

Múltiples imágenes de cámaras de seguridad obtenidas por la Policía de Puerto Rico muestran la secuencia de eventos, incluyendo cuando Anadon Woodford caminaba desde y hacia un auto Hyundai Accent, que había estacionado cerca de un restaurante de comida china.

Las imágenes incluidas en la denuncia del FBI muestran que a eso de la 1:56 de la tarde, el dispositivo estalló, dejando una humareda color rosada.

“El individuo no fue exitoso en llevarse los $2,793 después de que explotó el paquete de tinta. En la escena se recuperó el paquete de tinta, manchado en rojo y quemado por la explosión”, junto con el dinero en efectivo, también pintado.

Imágenes incluidas en una denuncia del FBI con relación al arresto de Richard M. Anadon Woodford por el robo en un banco en Ponce en septiembre de 2026.
Imágenes incluidas en una denuncia del FBI con relación al arresto de Richard M. Anadon Woodford por el robo en un banco en Ponce en septiembre de 2026. (Captura)

La víctima había descrito al asaltante como un hombre de entre 50 a 60 años de edad, con algo de barba, piel quemada y ropa oscura.

Esa misma descripción fue ofrecida por la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias y Cooperativas de la Policía, en un comunicado de prensa divulgado el pasado 22 de septiembre, con algunas imágenes captadas por las cámaras de seguridad, solicitando ayuda ciudadana para dar con el paradero del sospechoso.

De acuerdo con el FBI, el sistema de rastreo de tablillas de la Policía identificó el registro del vehículo y la dirección residencial de la persona que tiene la titularidad del auto.

Así los policías pudieron visitar la residencia, donde vieron a la dueña y a Anadon Woodford, cuyas manos parecían tener quemaduras, mientras que el auto estaba en la casa.

Imágenes incluidas en una denuncia del FBI con relación al arresto de Richard M. Anadon Woodford por el robo en un banco en Ponce en septiembre de 2026.
Imágenes incluidas en una denuncia del FBI con relación al arresto de Richard M. Anadon Woodford por el robo en un banco en Ponce en septiembre de 2026. (Captura)

El pasado 23 de octubre, la Policía diligenció una orden de allanamiento, encontrando parte de una bolsa plástica, mientras que unos días después del FBI levantó del piso de atrás del auto una cartera de cintura con puntos rojos, que también estaban presentes en el “cover” del asiento del pasajero, que eran compatibles con el paquete de tinta del banco.

Más evidencia fue encontrada en el baúl del auto, según la denuncia del FBI.

“Días después del robo, mientras la Policía de Puerto Rico llevaba a cabo su investigación, Anadon Woodford y la víctima coincidieron casualmente en el exterior del Precinto (de la Policía), ya que ambos tenían citas programadas por separado en dichas dependencias”, relató el FBI.

Agregó que “la víctima reconoció de inmediato a Anadon Woodford como la persona que había asaltado el Banco Popular y sintió temor. La víctima se ocultó para evitar que Anadon Woodford la viera”.

Para el agente del FBI que firmó la denuncia, “la reacción espontánea de temor de la víctima al ver a Anadon Woodford puede interpretarse como una identificación de esta última como el individuo que asaltó el Banco Popular el 16 de septiembre de 2026”.

Basado en la evidencia presentada, la magistrada federal Mariana E. Bauza Almonte autorizó el arresto. Al momento no se había pautado una fecha para la vista preliminar.

Anadon Woodford había sido fichado por la Policía en el 2000, pero no fue posible identificar por cuál delito, mientras que figura en una lista de la Junta de Libertad Bajo Palabra del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para una vista en el 2022.

Richard M. Anadon Woodford fue fichado por la Policía en agosto de 2000.
Richard M. Anadon Woodford fue fichado por la Policía en agosto de 2000. (Suministrada)
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Policía de Puerto RicoFBIRobo a bancosBreaking NewsBanco PopularTribunal Federal
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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