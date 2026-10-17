Drones bajo la lupa del FBI en Puerto Rico: ¿qué debes saber?

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en San Juan recibió autorización para emitir citaciones por determinadas violaciones a las normas federales relacionadas con el uso de sistemas de aeronaves no tripuladas, mejor conocidos como drones.

La medida busca, entre otras cosas, atender conductas que pueden comprometer la seguridad aérea y la protección de espacios restringidos en la isla.

Entre las infracciones identificadas figuran la operación insegura de drones, los vuelos sin autorización en zonas de exclusión alrededor de pistas aeroportuarias, el uso de aeronaves para fotografiar instalaciones militares protegidas y las operaciones en terrenos o edificios federales restringidos bajo condiciones que establece la ley. También se incluyen violaciones al espacio aéreo de defensa nacional y a las restricciones de vuelo tácticas.

“A partir del 8 de octubre de 2026, el FBI en San Juan recibió autorización para emitir citaciones por violaciones a las regulaciones sobre sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS, por sus siglas en inglés). Estas citaciones son notificaciones federales por infracciones que podrían tener consecuencias graves”, indicó el FBI en redes sociales.

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En su publicación, la agencia federal exhortó a los operadores a comprobar las restricciones activas en su área antes de cada vuelo. También pidió reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con drones a las autoridades locales o a su oficina de campo.

“Recordamos a la comunidad que, antes de cada vuelo, los operadores de drones deben verificar si existen restricciones de vuelo vigentes en su área para garantizar el cumplimiento de las normas y proteger la seguridad pública. Las actividades sospechosas relacionadas con drones pueden notificarse a las autoridades locales o a la oficina de campo del FBI en San Juan, llamando al 787-987-6500. #PuertoRico #CumplimientoDeLaLey”, concluyó el FBI.

Trasfondo regulatorio

Cabe destacar que el trasfondo regulatorio es amplio. La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) establece que los drones deben cumplir con las reglas del espacio aéreo estadounidense. Aunque muchos vuelos pueden realizarse a menos de 400 pies de altura, operar cerca de aeropuertos puede requerir autorización, y existen instalaciones sensibles y áreas protegidas donde los vuelos están limitados o prohibidos.

Uno de los riesgos que contempla la legislación federal es la operación de drones cerca de pistas activas. La sección 39B del título 18 del Código de Estados Unidos aborda tanto la interferencia peligrosa con aeronaves tripuladas como la operación no autorizada dentro de determinadas zonas de exclusión aeroportuaria. Estas áreas tienen dimensiones específicas alrededor de pistas activas en aeropuertos con ciertos tipos de espacio aéreo controlado.

Otras disposiciones atienden riesgos relacionados con la seguridad nacional. La sección 796 del título 18 se refiere al uso de aeronaves para fotografiar instalaciones o equipos militares y navales protegidos, en violación de las restricciones legales correspondientes. Por su parte, la sección 1752 contempla, entre otras conductas, la operación deliberada de drones para entrar o volar sobre determinados edificios o terrenos restringidos, como áreas protegidas relacionadas con el presidente, personas bajo protección del Servicio Secreto o eventos designados de importancia nacional.

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Las restricciones temporales de vuelo también forman parte del panorama. La FAA puede establecerlas por razones de seguridad pública, emergencias, desastres naturales o protección nacional. Estas limitaciones se divulgan mediante avisos aeronáuticos y pueden aplicar tanto a drones como a otras aeronaves. La agencia recomienda consultar los avisos vigentes antes de cada vuelo, ya que las condiciones pueden cambiar según el lugar y las circunstancias.

La aplicación de estas reglas no se limita a Puerto Rico. En junio de 2026, la Fiscalía federal del Distrito Norte de Texas y el FBI en Dallas recordaron las restricciones aplicables a drones durante la Copa Mundial de la FIFA y advirtieron sobre las operaciones no autorizadas en espacios aéreos restringidos. En octubre, las autoridades federales también anunciaron cargos contra un hombre acusado de volar repetidamente un dron cerca de dos aeropuertos de Dallas. Estos casos ilustran cómo las infracciones pueden dar lugar a investigaciones y procedimientos judiciales, aunque cada caso depende de sus hechos y de la legislación aplicable.

Restricción temporal en la frontera

De hecho, el Departamento de Transporte, el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional federal anunciaron una restricción temporal de vuelo que prohíbe las operaciones no autorizadas de drones a lo largo de la frontera con México. La medida entrará en vigor tan pronto como el 19 de octubre y se extenderá por un año.

La prohibición abarca el espacio aéreo desde la superficie hasta los 400 pies de altura, en una franja de una milla náutica (1.85 kilómetros) al norte de la línea fronteriza.

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“El presidente Trump prometió asegurar la frontera sur, y lo hizo. Ahora redoblamos nuestros esfuerzos para cumplir esa promesa, protegiendo nuestros cielos de las amenazas de drones de los carteles y otras actividades ilícitas”, expresó el secretario de Transporte federal, Sean P. Duffy.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que el gobierno de Estados Unidos mantendrá el control operativo total de la frontera, tanto por tierra como por aire y mar. “Durante demasiado tiempo, los carteles se han aprovechado de las brechas a lo largo de nuestra frontera sur. Gracias al presidente Donald J. Trump, esos días terminaron”, manifestó Hegseth en un comunicado.

Aunque la restricción prohíbe los vuelos no autorizados, la FAA publicó el 16 de octubre las instrucciones para solicitar excepciones que permitan operar drones dentro del área restringida. Las solicitudes deben presentarse ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) con un mínimo de 48 horas de antelación.