FBI detiene a un sospechoso por el ciberataque de ShinyHunters
De momento, se desconoce la identidad de la persona detenida y qué cargos podría enfrentar en la esfera federal
9 de octubre de 2026 - 3:03 PM
9 de octubre de 2026 - 3:03 PM
El FBI ha detenido a un presunto cómplice de un grupo criminal de piratas informáticos que el mes pasado afirmó haber vulnerado la página web de empleo de la agencia y haber obtenido datos confidenciales y personales de casi todos los empleados de este organismo policial, según declaró el viernes el director Kash Patel.
Esta detención ha sido la última de una serie dirigida contra ShinyHunters, el grupo que reivindicó la autoría del ataque informático, mientras el FBI continúa con una investigación a escala mundial sobre la intrusión en su red, que, según Patel, “se produjo en una plataforma gestionada por un proveedor externo”.
“Seguiremos colaborando estrechamente con nuestros socios para desarticular lo que queda del grupo ShinyHunters y sus cómplices, independientemente del lugar en el que operen”, afirmó Patel en un comunicado.
No se supo de inmediato la identidad de la persona detenida, ni de qué cargos podría ser acusada.
En un mensaje en el que asumía la responsabilidad del ataque informático y anunciaba la recopilación de información confidencial, ShinyHunters afirmó que había tomado medidas ante las falsas acusaciones contenidas en un comunicado público del FBI del mes de mayo, en el que se describía a la organización como un “grupo de ciberdelincuentes especializado en filtraciones de datos a gran escala y extorsión”.
En dicho aviso se describía a ShinyHunters como “actores maliciosos” que a menudo “utilizan afirmaciones, reales o exageradas, sobre su acceso a información sensible o personal para presionar a las víctimas a que paguen”, suelen acosar o amenazar a las personas y “pueden afirmar falsamente que disponen de información sensible o comprometedora, incluidas fotografías o vídeos embarazosos de las víctimas, que con frecuencia no existen”.
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