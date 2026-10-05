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Kash Patel se compromete con la cantante de country Alexis Wilkins

El director del FBI y la vocalista anunciaron su compromiso en X

5 de octubre de 2026 - 11:41 PM

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Wilkins, de 27 años, publicó una foto en blanco y negro en la que aparece junto a Patel, de 46, mostrando la mano delante de ambos para presumir de su anillo. (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El director del FBI, Kash Patel, se ha comprometido con su novia, la cantante de música country Alexis Wilkins, según anunciaron ambos en una publicación en X el domingo por la noche.

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Wilkins, de 27 años, publicó una foto en blanco y negro en la que aparece junto a Patel, de 46, mostrando la mano delante de ambos para presumir de su anillo, con el pie de foto: “He ido y he metido a la ley en el asunto”. Ambos llevan saliendo juntos desde antes de que Patel asumiera el cargo de director del FBI en 2025, cuando ella asistió a su toma de posesión.

La cantante de country y comentarista política lanzó su primer álbum en 2023. Wilkins ha estado vinculada a grupos conservadores y afirma en su página web que “rinde homenaje a la tradición del country al tiempo que le aporta relevancia y comentarios de actualidad”.

Patel, que compartió la foto de Wilkins, ha sido objeto de críticas por viajar en aviones del Gobierno en desplazamientos que no tienen ningún propósito conocido o aparente relacionado con la aplicación de la ley, incluido el uso de un jet del FBI para volar a State College, Pensilvania, con motivo de un evento de lucha libre profesional en el que Wilkins interpretó el himno nacional. Las fotos que Wilkins publicó posteriormente en las redes sociales mostraban a la pareja sonriendo mientras ella sostenía un enorme cinturón de campeón dorado.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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