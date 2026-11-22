Un hombre muerto y dos heridos fueron el saldo de un tiroteo reportado a eso de las 6:00 a.m. del domingo en la extensión Punta Palma, calle Reina de las Flores, intersección con la calle Rosa, en Barceloneta.

Un informe de la Policía reveló que la víctima fatal de este caso fue identificada como Juan Ortiz Salgado, de 24 años y residente del pueblo de Ciales.

Los otros heridos son dos hombres de 36 años, ambos residentes de Barceloneta y quienes se encuentran estables.

De acuerdo con la Policía, todos poseen expediente criminal.

De acuerdo con la teniente Marta Méndez, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, la víctima fue identificada como un pizzero de un “food truck” cuyo nombre no se ha revelado, pero aclaró que los hechos no ocurrieron en el restaurante.

La investigadora reveló, además, que en la escena se encontraron casquillos de arma larga.

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“Ahora mismo se está ocupando un vehículo de las personas heridas”, apuntó Méndez en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Según un informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencías 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar y, al llegar a la escena, se encontraron tres hombres con heridas de bala.

La víctima fatal de este caso falleció mientras recibía atención médica.