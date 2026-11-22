Agentes de inmigración enmascarados detuvieron a dos personas en una pasarela de embarque abarrotada del aeropuerto de Seattle mientras los pasajeros subían al avión el sábado, lo que provocó lo que la aerolínea calificó como una escena “angustiante” para los pasajeros y los empleados, y retrasó el vuelo con destino a Los Ángeles.

Las imágenes del incidente mostraban a unos agentes arrastrando al menos a una persona en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, mientras una mujer gritaba que se llevaban a su hija y que ella tenía permiso de trabajo.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) afirmó en un comunicado que sus agentes llevaron a cabo una operación específica para detener a Ricardo Larrondo Mendoza, un inmigrante procedente de México que “permaneció en el país tras la expiración de su visado, infringiendo las leyes de nuestro país”.

Durante el altercado, otra pasajera “lanzó café caliente a los agentes”, según el comunicado de ICE. Se determinó que esa mujer, Sofía Hernández Mejía, se encontraba en Estados Unidos de forma ilegal procedente de México y que, además, había excedido la duración de su visado, según el ICE. Podría ser acusada de agresión a un agente federal.

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Los datos de vuelos disponibles en línea indicaban que el vuelo 1306 de Alaska, cuya salida estaba prevista para las 8:10 de la mañana, se había retrasado.

Alaska Airlines afirmó que los agentes del ICE no avisaron con antelación de la operación, que tuvo lugar durante un fin de semana con gran afluencia de viajeros, justo antes de las vacaciones de Acción de Gracias.

“Nos preocupa la intervención policial de esta mañana durante el embarque del vuelo 1306 de Alaska”, declaró la compañía aérea. “Somos conscientes de lo angustioso que ha sido este incidente para los empleados y pasajeros afectados”.

Añadió que la compañía aérea se compromete a “tratar a cada pasajero con dignidad y respeto”.

Los agentes que llevaron a cabo la detención vestían chaquetas sin distintivos y pantalones de color caqui. El vídeo mostraba cómo forcejeaban con alguien en el suelo mientras los pasajeros, rodeados de maletas con ruedas, observaban la escena.

El ICE ha intensificado las detenciones en los aeropuertos desde el verano, centrándose especialmente en aquellas personas que en el pasado permanecieron en el país tras haber caducado su visado.

Alaska Airlines ha declarado que está colaborando con el Puerto de Seattle, que gestiona el aeropuerto, para comprobar si se han respetado los protocolos, y que, además, ha planteado sus inquietudes “directamente a las autoridades competentes”.

El Puerto de Seattle afirmó en un comunicado que la retención había sido angustiosa no solo para la familia afectada, sino también para el resto de los pasajeros, y que las autoridades locales “colaborarían con los funcionarios federales para esclarecer lo ocurrido”.

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El gobernador de Washington, Bob Ferguson, del Partido Demócrata, afirmó que las tácticas del ICE eran “profundamente antiamericanas” y pidió la supresión de la agencia.

“El vídeo es espantoso y escalofriante”, afirmó Ferguson en una rueda de prensa celebrada por la tarde junto a líderes sindicales y cargos electos locales. “Necesitamos un sistema de control de la inmigración y de seguridad fronteriza que sea eficaz, ético y humano. Y el ICE no lo es. Es irreformable”.

Ferguson también afirmó que estaba investigando cómo los agentes del ICE accedieron a la pasarela de embarque y que cree que infringieron una ley estatal que él mismo firmó en marzo y que limita el uso de mascarillas por parte de los agentes de las fuerzas del orden.

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