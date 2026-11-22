Agentes de inmigración enmascarados detuvieron el sábado a por lo menos una persona en una abarrotada pasarela de embarque en el aeropuerto de Seattle mientras se realizaba el abordaje, lo que provocó lo que la aerolínea calificó como una escena “angustiante” para pasajeros y empleados, y retrasó el vuelo con destino a Los Ángeles.

Un video del incidente mostraba a agentes arrastrando a una persona en el Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma mientras una mujer grita que se están llevando a su hija y que ella tiene un permiso de trabajo. No estaba claro cuántas personas fueron detenidas.

Los datos de vuelos en línea mostraron que el vuelo 1,306 de Alaska, que estaba programado para salir a las 8:10 a.m., se retrasó.

Alaska Airlines indicó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no dieron aviso previo de la acción, que ocurrió durante un fin de semana de mucho movimiento antes del feriado por el Día de Acción de Gracias.

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“Nos preocupa la acción de las fuerzas policiales de esta mañana durante el embarque del vuelo 1,306 de Alaska”, indicó la aerolínea. “Reconocemos lo angustiante que ha sido este incidente para los empleados y los pasajeros afectados”.

Añadió que la aerolínea está comprometida a “tratar a cada pasajero con dignidad y respeto”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que supervisa al ICE, no respondió de momento a correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios.

Los agentes que realizaron el arresto llevaban chaquetas sin identificación y pantalones caqui. El video los mostró forcejeando con alguien en el suelo mientras pasajeros rodeados de maletas observaban.

El ICE ha intensificado los arrestos en aeropuertos desde mediados de año, apuntando especialmente a personas que en el pasado se quedaron más tiempo del permitido por sus visas.

Alaska Airlines señaló que estaba trabajando con el Puerto de Seattle, que administra el aeropuerto, para ver si se siguieron los protocolos, y también que ha planteado sus preocupaciones “directamente ante las autoridades correspondientes”.

El Puerto de Seattle dijo en un comunicado que el arresto fue angustiante no sólo para la familia afectada, sino también para otros pasajeros, y que las autoridades locales “se pondrán en contacto con funcionarios federales para entender más sobre lo ocurrido”.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, de filiación demócrata, calificó el incidente como “el ejemplo más reciente de las tácticas profundamente antiestadounidenses” del ICE.

“El ICE está completa y totalmente fuera de control”, manifestó Ferguson en un comunicado. “Como muchos estadounidenses, me indigna que agentes enmascarados, que no se identifican, arrastren a personas fuera de las pasarelas de embarque mientras abordan un vuelo, creando caos en nuestras comunidades”.

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Ferguson anunció una conferencia de prensa por la tarde para abordar el incidente.

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