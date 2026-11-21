Intensos tiroteos, helicópteros y camiones incendiados marcaron la jornada del sábado en el estado mexicano de Sinaloa, tras la captura del jefe de cártel Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, en una operación que dejó al menos 11 personas muertas.

Meza Flores, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, fue capturado y trasladado por aire a la Ciudad de México el sábado, después de que un enfrentamiento nocturno entre fuerzas mexicanas y sicarios del cártel sembrara el terror entre los habitantes de la ciudad de Guasave.

La Secretaría de la Defensa Nacional de México informó el sábado por la tarde que siete presuntos sicarios del cártel y cuatro soldados mexicanos murieron en los hechos.

El capo ascendió en la estructura delictiva hasta encabezar el cártel de los Beltrán Leyva y, posteriormente, se convirtió en el líder de su propia organización, denominada “Organización Criminal Transnacional Meza-Flores”. Estados Unidos ofrecía una recompensa de $5 millones por información que condujera a su captura; era buscado por tráfico de drogas hacia territorio estadounidense y por portación ilegal de armas de fuego.

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El gobierno de México señaló en un informe, emitido la madrugada del sábado, que información de inteligencia proporcionada por la administración Trump ayudó a las autoridades a capturarlo, aunque ofreció pocos detalles sobre cómo se coordinaron las autoridades de México y Estados Unidos para detener a Meza Flores.

Asimismo, era un aliado clave de “Los Mayos”, una facción del cártel de Sinaloa —grupo que el año pasado fue designado por la administración Trump como una organización terrorista extranjera—. Su captura representa un duro golpe para el cártel, que actualmente disputa el control del estado norteño contra otra facción rival.

Las autoridades de Estados Unidos y México celebraron la detención como un logro en materia de seguridad. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha presionado al gobierno mexicano para que actúe contra los grupos criminales.

Tras la intensa balacera, el sábado se instauró una tensa calma; no obstante, los expertos advirtieron que la captura de capos podría desencadenar una nueva oleada de violencia en una región ya inmersa en una lucha de poder entre facciones de cárteles enfrentadas. La ofensiva de las fuerzas mexicanas contra el cártel desata una ola de violencia

La captura de Meza Flores y de su segundo al mando en la ciudad de Guasave, Sinaloa, desencadenó una ola de violencia tras un enfrentamiento armado que estalló el viernes alrededor de las 19:00 horas, según relataron residentes de este municipio de 290,000 habitantes. Poco después, helicópteros militares y drones sobrevolaron la zona, y los helicópteros abrieron fuego contra puntos clave de la ciudad.

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En diversos videos se observa a civiles gritando mientras huyen de los disparos durante un partido de béisbol; también se aprecian vehículos y negocios incendiados, así como helicópteros que, al sobrevolar la zona, disparan contra las personas que se encuentran abajo. Este tipo de demostraciones de fuerza por parte de los cárteles suelen producirse tras la captura o el abatimiento de sus líderes.

“Los combates ocurrían por todo Guasave”, señaló Alma Camacho, residente de la ciudad y periodista local. “Se extendieron por toda la localidad”.

Las autoridades mexicanas informaron que emplearon “sigilo y factor sorpresa” para detener a Meza Flores, estableciendo un perímetro de seguridad en torno al edificio donde se encontraba. Tras ser atacados con armas de fuego y explosivos por presuntos miembros del cártel, efectivos de las fuerzas armadas irrumpieron en el inmueble y lograron su detención.

Un video difundido por la Secretaría de la Defensa Nacional de México muestra a Meza Flores y a otras dos personas siendo escoltados por soldados fuertemente armados hacia una aeronave militar, con el fin de ser puestos a disposición de la fiscalía en la Ciudad de México. Según las autoridades, un total de ocho personas fueron detenidas.

Debido a la violencia, el Ejército mexicano y las fuerzas especiales de la Guardia Nacional no pudieron sacar a Meza Flores de Guasave hasta las 4:00 a.m. del sábado, indicó un funcionario federal que solicitó el anonimato por no estar autorizado para hablar sobre el caso.

“Lograr sacarlo (a Meza Flores) fue una operación extraordinaria”, comentó el funcionario, al describir la intensa respuesta de los integrantes del grupo criminal, quienes establecieron al menos “10 bloqueos” con vehículos incendiados en las calles de Guasave.

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Terror en Sinaloa

Paola Sánchez, residente de Guasave y bombera, relató que miles de personas vivieron momentos de terror la noche del viernes, refugiándose de los intensos tiroteos en supermercados y otros establecimientos.

“Anoche, muchos negocios fueron incendiados... junto con automóviles y camiones”, declaró Sánchez a la agencia Associated Press. Ella relató que los bomberos de la ciudad tuvieron que refugiarse en su estación y esperar hasta la mañana del sábado a recibir órdenes de sus superiores para enviar a las primeras cuadrillas a verificar si aún había negocios o vehículos ardiendo.

Una calma tensa pareció instalarse en la ciudad el sábado. El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, escribió el sábado por la mañana en X que las fuerzas de seguridad permanecerían desplegadas en el estado de Sinaloa para proteger a la población civil. Asimismo, lamentó el fallecimiento de los cuatro soldados que perdieron la vida durante el operativo.

Camiones calcinados seguían a lo largo de la autopista que conduce a la localidad, bloqueando las vías este sábado.

“Las secuelas de la guerra de anoche aún persisten. Hay vehículos quemados en las calles y varias tiendas Oxxo completamente reducidas a cenizas”, señaló Camacho, en referencia a una cadena de tiendas de conveniencia en México.

Los habitantes de Guasave permanecían “muy asustados”, ya que las fuerzas de seguridad......estaban ausentes de las calles, señaló Camacho.

La captura genera celebraciones y advertencias

La detención de Meza Flores constituye otra captura de alto perfil de un líder de un cártel, en un momento en que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, enfrenta presiones por parte de Trump para tomar medidas enérgicas contra los cárteles. Sheinbaum ha actuado contra los grupos delictivos de manera más agresiva que sus predecesores, y los homicidios han disminuido considerablemente durante sus dos años de mandato.

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Los gobiernos de Estados Unidos y México celebraron la captura el sábado; la DEA elogió a las autoridades mexicanas.

“Resultados como estos no se logran de la noche a la mañana. Se construyen sobre la base de una cooperación sostenida y la confianza. Esto es lo que los socios pueden lograr juntos”, afirmó el embajador estadounidense Ronald Johnson en una publicación en X. “Continuaremos con la búsqueda”.

El secretario de Seguridad de México, García Harfuch, calificó la detención como “un paso importante para pacificar Sinaloa”.

El gobierno de Sheinbaum ha puesto en la mira a varios cabecillas de cárteles, incluido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” —líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación—, quien fue abatido por el ejército en febrero.

El analista de seguridad mexicano David Saucedo señaló que la captura de Meza Flores representa un caso más en el que los gobiernos de México y Estados Unidos recurren, cada vez con mayor frecuencia, a una estrategia de seguridad de larga data que, según advierten los críticos, podría avivar aún más la violencia a largo plazo.

La llamada “estrategia de los cabecillas” se centra en ir tras los líderes —como Meza Flores— para combatir a los cárteles. Sin embargo, los expertos señalan que esto suele desencadenar violentas disputas de poder entre grupos, tal como la que actualmente tiene lugar en Sinaloa.