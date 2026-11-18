Washington D. C. - Los demócratas hispanos, que tendrán su mayor representación de la historia en el próximo Congreso, se proponen hacer énfasis en aliviar el costo de vida y en una reforma de las leyes de inmigración, temas que algunos advierten están plenamente vinculados.

El congresista demócrata boricua Darren Soto (Florida), quien el 1 de diciembre espera ser electo próximo presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), afirmó que apoyará una reforma del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Soto indicó a El Nuevo Día que está a favor de reformas a ICE que los demócratas han reclamado durante meses, como prohibir a los agentes el uso de máscaras, hacer mandatorio el uso de cámaras corporales, el contar con órdenes judiciales para realizar allanamientos y recibir un mejor entrenamiento.

El saliente presidente del CHC, Adriano Espailllat (Nueva York) y las congresistas boricuas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez – los tres electos por distritos de Nueva York-, y el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, sin embargo, son algunos de un grupo creciente de demócratas que aboga por abolir ICE, para sustituir sus funciones con una nueva entidad.

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“Votaremos y presentaremos una agenda inicial de inmigración a principios de enero. Trabajaremos con la oficina del futuro presidente de la Cámara – Hakeem Jeffries-, y con nuestros miembros en diversos comités. (Esa agencia inicial) incluirá aspectos tanto políticos como presupuestarios, y ofreceremos opciones al Senado. Habrá proyectos de ley importantes, proyectos de ley menores y proyectos de ley intermedios”, dijo Soto a este medio.

De acuerdo al congresista boricua, “una vez aprobemos lo que podamos aprobar, debemos seguir insistiendo en que esta represión y estas deportaciones masivas han elevado los precios”.

“Es parte de la razón por la que los costos han aumentado. En mi zona, vemos restaurantes que no encuentran trabajadores, agricultores que no encuentran trabajadores, hoteles que no encuentran trabajadores para la construcción. (La política migratoria de Donald Trump) Está directamente relacionado con el aumento de los costos de los alimentos, y la vivienda en particular”, añadió Soto, quien fue reelecto en noviembre, por unos 1,500 votos, en un distrito reordenado por los republicanos para colocarlo en una desventaja de un 18%.

Como parte de los esfuerzos para reducir la inflación, Soto también abogó por terminar con la guerra estadounidense contra Irán, los aranceles de Trump y restablecer los subsidios mejorados de la Ley Obamacare, cuya expiración ha perjudicado a decenas de miles de personas en su distrito, incluidos muchos puertorriqueños.

Cuando se le preguntó a la congresista Linda Sánchez (California), presidenta del comité de acción política del CHC, el BOLD Pac – que sirve de comité de campaña y apoyo financiero para candidatos hispanos-, cual sería la principal prioridad de los demócratas hispanos del Congreso, mencionó los esfuerzos para aliviarle a los ciudadanos el alza en el costo de vida.

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De inmediato, su colega Norma Torres (California) intervino para advertir que no se puede hablar de reducir la inflación sin tomar en cuenta la importancia de retener a los latinos que trabajan en fincas agrícolas que ayudan a producir la canasta básica de los estadounidenses.

Por su parte, el próximo líder adjunto de la mayoría cameral, Pete Aguilar (California), destacó que la agenda del próximo Congreso, en la que tendrán cerca de 260 de los 435 escaños de la Cámara, incluirá medidas a favor de bajar el costo de vida y “hacer que ICE rinda cuentas”.

“Tenemos la clara responsabilidad de cumplir nuestra promesa de reducir los costos que enfrentan las personas para mejorar y proteger la atención médica y erradicar la corrupción”, dijo Aguilar, quien se convertirá en el hispano de mayor rango en la historia del Congreso.

El senador Rubén Gallego (Arizona) exhortó al liderato demócrata a tomar como base las recomendaciones del CHC para una reforma de las leyes de inmigración o de las oficinas que hacen cumplir esos estatutos.

“Sabemos exactamente lo que dice la comunidad, y cualquier proyecto de ley, medida de aplicación o reforma migratoria debe basarse primero en (las iniciativas del CHC). Entendemos hacia dónde se dirige la comunidad, y nadie puede interpretar mejor las necesidades y deseos de nuestra comunidad que los latinos electos”, afirmó Gallego.

La conferencia de prensa del BOLD Pac sirvió para presentar a congresistas electos hispanos, como Manny Rutinel (Colorado), de origen dominicano, Denise Powell (Nebraska) y Bobby Pulido (Texas), cantante de música Tejana que recién capturó un Grammy Latino.

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En total, el CHC tendrá 15 nuevos congresistas hispanos.

“Estamos celebrando un hito histórico. El Caucus Hispano del Congreso alcanzará los 55 miembros en el Congreso 120. Es el grupo más numeroso que hemos tenido en la historia. Y es la primera vez que superamos el umbral de los 50 miembros”, indicó la congresista Sánchez.

La presidenta del BOLD Pac sostuvo que en este ciclo electoral lograron recaudar $18 millones.

La congresista electa Powell sostuvo que en su distrito de Omaha, Nebraska, las encuestas llegaron a tenerla perdiendo por 30%. Al final ganó por 16%.