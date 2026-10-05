FBI arresta en California a mujer acusada de espiar para China cuando salía del país

El FBI arrestó en el aeropuerto de Los Ángeles a una agente de bienes raíces de California cuando se disponía a salir del país y la acusó de espiar para China a la familia del presidente de Taiwán, informaron funcionarios federales.

Wanying Zhang, quien utilizaba el nombre Heather, vigiló el año pasado al hijo del presidente taiwanés y a su familia para el gobierno chino, según el FBI.

Zhang, de 34 años y residente de Irvine, fue arrestada el domingo en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles por cargos de trabajar para China como agente no registrado, informó Bill Essayli, primer fiscal federal adjunto de Estados Unidos. Según una denuncia penal federal, Zhang tomó fotografías y videos de sus objetivos y envió a funcionarios chinos información sobre las matrículas de sus vehículos.

Foto del momento en que la mujer fue arrestada por el FBI. (The Associated Press)

Zhang es una ciudadana estadounidense naturalizada, dijo Essayli en el programa “The Big Weekend Show”, de Fox News. Fue arrestada cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a China. No estaba claro de inmediato si contaba con un abogado que pudiera hablar en su nombre. Estaba citada para comparecer el lunes por la tarde ante un tribunal federal en Los Ángeles.

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El caso es el más reciente de una serie de procesamientos del Departamento de Justicia dirigidos a identificar a presuntos agentes encubiertos que promueven los intereses de Beijing en territorio estadounidense.

Muchos de estos casos se han centrado en lo que el Departamento de Justicia describe como el esfuerzo agresivo de China por localizar y hostigar a activistas prodemocracia que viven en Estados Unidos y reprimir sus expresiones. El Departamento de Justicia también sostiene que Beijing busca influir en la opinión pública estadounidense a su favor mediante relaciones con figuras políticas que tendrían acceso a los mecanismos de poder.

La Embajada de China en Estados Unidos no respondió de inmediato el lunes a una solicitud de comentarios, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores en Beijing estaba cerrado por días festivos.

La Oficina Presidencial de Taiwán confirmó que los familiares del presidente Lai Ching-te fueron los objetivos de la vigilancia, aunque no especificó si se trataba de su hijo, y calificó el caso como “un ejemplo clásico de represión transnacional”.

“Taiwán condena en los términos más enérgicos estos actos bárbaros —que ignoran los derechos humanos y la soberanía nacional y buscan reprimir, amenazar o incluso hacer daño a personas que defienden la libertad y la democracia o a sus familias—, ya que ese comportamiento no debería tolerarse en el mundo civilizado”, dijo la portavoz Karen Kuo en un comunicado.

La denuncia penal no identifica al supuesto objetivo, pero la cuenta de respuesta rápida del FBI en la plataforma X indicó que se trataba del hijo del presidente. Ting-Yu Lai, el hijo mayor del presidente, vive y trabaja en el área de Seattle como ingeniero.

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Por instrucciones de funcionarios chinos, Zhang y otra persona viajaron a Seattle el 1 de septiembre de 2025 y realizaron labores de vigilancia frente a la residencia del objetivo, según una declaración jurada. Una cámara de seguridad cercana a la vivienda registró a ambos mientras grababan al objetivo y a su familia desde un vehículo, según el documento.

Posteriormente, Zhang presuntamente envió a un funcionario chino información relacionada con la vigilancia, incluidas fotografías, videos y datos de las matrículas de los vehículos del objetivo.

Según la declaración jurada, Zhang estudió en la Universidad de Relaciones Internacionales de Beijing, institución estrechamente vinculada al aparato de inteligencia de China. El documento señala que ella y un compañero de estudios que posteriormente se convirtió en funcionario del gobierno chino mantuvieron contacto desde que se graduaron alrededor de 2014. Él la presentó a otro funcionario gubernamental y ambos mantuvieron contacto con Zhang en 2025.

Taiwán y China se separaron tras una guerra civil en 1949, pero Beijing reclama la isla como parte de su territorio. Lai, quien fue elegido presidente en 2024, ha afirmado que Taiwán y Beijing no se pertenecen mutuamente y que la “República Popular China no tiene derecho a representar a Taiwán”.

China lo considera un separatista y lo ha llamado un “destructor de la paz”.

Durante su mandato, Lai ha aumentado el gasto en defensa de Taiwán, al comprometerse a elevarlo del 3% al 5% del producto interno bruto (PIB), y ha impulsado un presupuesto especial para la construcción del sistema de defensa aérea T-Dome.

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En mayo, una alcaldesa del sur de California aceptó declararse culpable de actuar como agente ilegal del gobierno chino y renunció a su cargo municipal. Eileen Wang, alcaldesa de Arcadia, había sido acusada de un cargo por actuar en Estados Unidos como agente ilegal de un gobierno extranjero. Se le acusó de actuar a favor de funcionarios chinos, incluso al compartir artículos favorables a Beijing, sin notificar previamente al gobierno estadounidense, como exige la ley.

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