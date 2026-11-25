La fortuna parecía sonreírle a un inmigrante en Estados Unidos tras ganarse $1 millón en la Lotería, sin embargo, su celebración dio un giro inesperado cuando agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) lo arrestaron en East Boston, Massachusetts, apenas unos días después de recibir su premio.

La detención del inmigrante salvadoreño -identificado como Ariel Antonio Velásquez Morales- ocurrió días después de que posara sonriente junto al cheque y la Lotería Estatal de Massachusetts compartiera la foto en sus redes sociales.

Según Fox News, Velásquez Morales fue arrestado durante la madrugada de ayer, martes, 24 de noviembre, luego de que intentara escapar al percatarse de la presencia de los agentes federales que iban a detenerlo. Tras una breve persecución a pie, los oficiales lo pusieron bajo custodia.

El encuentro habría quedado registrado por las cámaras corporales de varios agentes, de acuerdo con fuentes de ICE citadas por el medio. La agencia federal indicó a Fox News que Velásquez Morales tenía una orden final de deportación emitida en abril de 2014 y que ingresó a Estados Unidos en 2013, al cruzar la frontera cerca de Roma, Texas.

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La foto del premio de $1 millón que llamó la atención

La Lotería Estatal de Massachusetts anunció que Velásquez Morales había ganado el premio el 18 de noviembre. Tres días después, el organismo publicó en su cuenta de Facebook una fotografía en la que aparecía sonriente y sosteniendo un cheque gigante por $1 millón.

El boleto ganador correspondía al juego de raspadito $2,000,000 50X Cashword, que compró por $10 en un mercado de East Boston, el mismo vecindario donde posteriormente fue arrestado por los agentes.

Según fuentes de ICE citadas por Fox News, la foto del ganador formó parte de la secuencia de acontecimientos que precedieron a su detención.