Un incendio se desató el miércoles en una importante autopista que rodea El Cairo, dejando un saldo de al menos 30 personas fallecidas, informó el Ministerio de Salud de Egipto.

Por el momento se desconoce la causa del siniestro. El ministerio indicó que, además de los fallecidos, al menos 15 personas resultaron heridas en el incendio ocurrido en la carretera de circunvalación (Ring Road), una vía fundamental que rodea la capital egipcia.

En el lugar de los hechos, los equipos de rescate sacaban a personas de vehículos en llamas. Un video de Associated Press muestra a los bomberos trabajando para sofocar el fuego, que se propagaba entre los automóviles. Cientos de personas se congregaron cerca del lugar, en el distrito de Warraq, en Imbaba, un suburbio de El Cairo.

El presidente egipcio, Abdel-Fattah el-Sissi, expresó sus condolencias a las víctimas a través de un comunicado.

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El ministro de Salud, Khaled Abdel Ghaffar, señaló que los 15 heridos fueron trasladados a un hospital cercano y que él mismo se dirigiría al lugar del incidente.

Asimismo, indicó que la cifra de fallecidos es preliminar, lo que genera preocupación de que pueda aumentar.

Los accidentes de tráfico mortales se cobran miles de vidas cada año en Egipto, país que presenta un deficiente historial en materia de seguridad vial. El exceso de velocidad, el mal estado de las carreteras y la escasa aplicación de las normas de tráfico son las causas principales de la mayoría de estos siniestros.