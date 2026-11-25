Ante el aumento sostenido registrado en las últimas 13 semanas en casos de influenza, el Departamento de Salud urgió este miércoles a las personas a vacunarse contra este virus, particularmente si pertenecen a uno de los grupos poblacionales de mayor riesgo a desarrollar complicaciones.

Para fortalecer el llamado, el secretario de Salud, Víctor Ramos, anunció que la agencia se unió a la iniciativa “Puerto Rico 100 x 35”, de VOCES Puerto Rico: Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud. La iniciativa, que forma parte de la campaña “Sumando momentos”, unirá a una red de más de 400 centros de vacunación a través de la isla.

“Nos acercamos a una época en la que compartimos más con nuestros familiares y seres queridos. Queremos que las familias disfruten de estas celebraciones y tomen las medidas necesarias para proteger su salud”, expresó Ramos, en conferencia de prensa.

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En lo que va de temporada de influenza, que comenzó en julio, se han confirmado 33 muertes a causa del virus, mientras hay 22 fallecimientos bajo investigación. En la semana del 8 al 14 de noviembre, se reportaron 4,442 casos de influenza, lo que elevó a 27,853 la cifra total de contagios de la temporada.

“Si seguimos esta tendencia alta, podemos terminar con una temporada pandémica, como lo fue la del año pasado, y esa no es la idea”, indicó el secretario.

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Por su parte, la principal oficial ejecutiva de VOCES, Lillian Rodríguez, compartió que una de las principales dudas de las personas es dónde pueden ir a vacunarse.

“Hoy por hoy, todo plan médico, tanto público como privado, tiene que dar acceso a esta vacuna sin costo para el paciente y, segundo, sin referido médico o receta. Así que no debería haber ningún proveedor actualmente solicitando ninguno de estos dos requisitos”, señaló.

Rodríguez detalló que hay centros de vacunación que se especializan en vacunas pediátricas y otros en adultos, mientras que algunas instalaciones solo atienden pacientes del plan de salud de gobierno o de planes privados, por lo que urgió a las personas a orientarse. En general, las Farmacias Aliadas, de la comunidad, algunas cadenas y los Centros 330 vacunan a la mayoría de las personas.

Explicó, en tanto, que la campaña se extenderá del 30 de noviembre al 12 de diciembre, período en el cual cada asociación y profesional de la salud que se ha unido reforzará el mensaje a favor de la vacunación, así como facilitar el acceso de las personas a la vacuna.

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“La vacuna contra la influenza es una de las herramientas más efectivas para reducir el riesgo de complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes asociadas a la enfermedad. (La iniciativa) contará con más de 400 centros de vacunación en toda la isla, con el propósito de acercar servicios a las comunidades en los 78 pueblos”, aportó Ramos.

La principal oficial de epidemiología de Salud, Miriam Ramos Colón, detalló que, hasta el momento, se han administrado 330,605 vacunas. Sostuvo que se trata de un número “bueno”, pero debería aumentar.

Destacó que la mitad de los contagios en esta temporada corresponden a menores de 19 años, mientras que la mayoría de las 33 muertes confirmadas fueron personas mayores de 75 años.

Mientras, la principal oficial medico de Salud, Iris Cardona, recordó que las personas que están en mayor riesgo de desarrollar complicaciones a causa de la influenza son adultos mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas (como diabetes, enfermedad renal, enfermedad cardiovascular, condiciones que comprometen el sistema inmunológico o cáncer, entre otros) y embarazadas.

Destacó que la vacuna contra la influenza está recomendada para niños mayores de seis meses de nacidos, por lo cual infantes menores están en riesgo de contagiarse, y el llamado es a que se vacunen las personas en el entorno de ese bebé.

De hecho, el secretario compartió que su nieto recién cumplió los seis meses de nacido y él, que es pediatra, ya lo vacunó.

“Si estamos enfermos, seamos responsables con nuestros familiares, con nuestros amigos, por más deseos que tengamos de compartir con ellos. Si estamos enfermos, cortemos esas cadenas de transmisión”, aconsejó Ramos Colón.