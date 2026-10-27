Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
27 de octubre de 2026
85°Lluvias dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Departamento de Salud inicia campaña para vacunar contra la influenza a personas encamadas en Barceloneta y Florida

La agencia urgió a los interesados a coordinar sus citas

27 de octubre de 2026 - 6:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La iniciativa surgió en respuesta a necesidades de salud identificadas en la región de Arecibo, explicó el secretario de Salud, Víctor Ramos. (Suministrada)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

El Departamento de Salud llevará a cabo lo que denominó como un “operativo de vacunación” contra la influenza a personas postradas en cama, una iniciativa que comenzará en los municipios de Barceloneta y Florida.

RELACIONADAS

El secretario de Salud, Víctor Ramos, indicó que personal de la agencia -mediante coordinación previa- acudirá a los hogares para administrar la vacuna, como parte de la campaña “Cerca de ti, cuidando tu salud. Actúa hoy, controla la influenza”.

Con este operativo, llevamos la vacunación contra la influenza hasta los hogares de las personas encamadas en Florida y Barceloneta, quienes enfrentan dificultades para trasladarse a un centro de vacunación. Esta acción forma parte del compromiso de la gobernadora Jenniffer González Colón de acercar servicios esenciales a la gente y es posible gracias a la coordinación con los municipios y las agencias colaboradoras”, expresó Ramos, mediante un comunicado de prensa.

La iniciativa surgió en respuesta a necesidades de salud identificadas en la región de Arecibo, explicó Ramos, por lo cual establecieron que era necesario reforzar medidas de prevención y facilitar acceso a servicios de salud. El 20.7% de los adultos de la región -compuesta por 12 municipios- tiene diabetes y 39.3%, presión alta, según datos del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo de Comportamiento (BRFSS, por sus siglas en inglés) para el 2025. Mientras, el 13.2 % de los adultos reportó no realizarse un chequeo de rutina durante el último año y un 7.8 % no acudió al médico por razones de costo.

Para coordinar la vacunación contra la influenza a domicilio, se debe comunicar con la División de Vacunación de Salud al (787) 765-2929, extensiones 3367 o 3338. Deberán proveerse datos de la persona encamada y la dirección donde recibirá el servicio para coordinar el día y hora de la visita.

Desde el 28 de junio hasta el 24 de octubre, en Puerto Rico se habían reportado 13,554 casos de influenza, según datos del Departamento de Salud. Entre junio y octubre, se han reportado 194 muertes relacionadas al virus y, hasta el 27 de octubre, 333,138 personas se habían vacunado contra la influenza.

Los efectos de la influenza, una enfermedad que puede ser peligrosa

Los efectos de la influenza, una enfermedad que puede ser peligrosa

Mira cómo puedes prevenir el contagio de este virus y proteger tu salud

“Estos datos nos permiten identificar las necesidades de salud de la región y orientar nuestros esfuerzos de prevención, seguimiento condiciones crónicas y acceso a servicios”, señaló Ramos.

Salud no brindó cifras sobre la cantidad de personas que se podrían beneficiar en los dos municipios, pero estimó que, en Puerto Rico, hay alrededor de 16,000 adultos postrados en cama.

La alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler Rosario, destacó que la vacunación a domicilio de personas encamadas se une a otros esfuerzos salubristas en su municipio, como la iniciativa “Salud eres tú”, que ofrecerá servicios de salud y orientación a la ciudadanía el 31 de octubre.

“Para mí, la salud de nuestros barcelonetenses siempre será una prioridad, y respaldar estos esfuerzos es apostar por el bienestar de nuestras comunidades”, destacó Soler Rosario.

La feria “Salud eres tú” se llevará a cabo de de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en el estadio Sixto Escobar en Barceloneta, y el registro estará disponible hasta la 1:00 p.m. El secretario de Salud detalló que, en el evento, se ofrecerán evaluaciones y consultas en medicina general, pediatría, oftalmología, nutrición, ginecología y psicología, entre otros.

El alcalde de Florida, José E. Gerena Polanco, junto a la alcaldesa de Barceloneta, Wanda J. Soler Rosario
El alcalde de Florida, José E. Gerena Polanco, junto a la alcaldesa de Barceloneta, Wanda J. Soler Rosario (Suministrada)

Por su parte, el alcalde de Florida, José Gerena Polanco, celebró la iniciativa de vacunación en su municipio.

“En Florida, cuidar la salud de nuestra gente significa también llegar hasta los hogares de quienes más lo necesitan. La vacunación contra la influenza para las personas encamadas permite protegerlas sin que tengan que trasladarse y brinda tranquilidad a sus familias y cuidadores”, señaló el alcalde.

En su municipio, el 30 de octubre, también se llevará a cabo una jornada de vacunación contra la rabia y otras enfermedades para perros y gatos, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., en el Parque Pasivo Jannette González Sánchez.

Tags
SaludDepartamento de Salud VacunaciónVacunasInfluenzaBarcelonetaFlorida
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 27 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: