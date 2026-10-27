Departamento de Salud inicia campaña para vacunar contra la influenza a personas encamadas en Barceloneta y Florida

El Departamento de Salud llevará a cabo lo que denominó como un “operativo de vacunación” contra la influenza a personas postradas en cama, una iniciativa que comenzará en los municipios de Barceloneta y Florida.

El secretario de Salud, Víctor Ramos, indicó que personal de la agencia -mediante coordinación previa- acudirá a los hogares para administrar la vacuna, como parte de la campaña “Cerca de ti, cuidando tu salud. Actúa hoy, controla la influenza”.

“Con este operativo, llevamos la vacunación contra la influenza hasta los hogares de las personas encamadas en Florida y Barceloneta, quienes enfrentan dificultades para trasladarse a un centro de vacunación. Esta acción forma parte del compromiso de la gobernadora Jenniffer González Colón de acercar servicios esenciales a la gente y es posible gracias a la coordinación con los municipios y las agencias colaboradoras”, expresó Ramos, mediante un comunicado de prensa.

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La iniciativa surgió en respuesta a necesidades de salud identificadas en la región de Arecibo, explicó Ramos, por lo cual establecieron que era necesario reforzar medidas de prevención y facilitar acceso a servicios de salud. El 20.7% de los adultos de la región -compuesta por 12 municipios- tiene diabetes y 39.3%, presión alta, según datos del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo de Comportamiento (BRFSS, por sus siglas en inglés) para el 2025. Mientras, el 13.2 % de los adultos reportó no realizarse un chequeo de rutina durante el último año y un 7.8 % no acudió al médico por razones de costo.

Para coordinar la vacunación contra la influenza a domicilio, se debe comunicar con la División de Vacunación de Salud al (787) 765-2929, extensiones 3367 o 3338. Deberán proveerse datos de la persona encamada y la dirección donde recibirá el servicio para coordinar el día y hora de la visita.

Desde el 28 de junio hasta el 24 de octubre, en Puerto Rico se habían reportado 13,554 casos de influenza, según datos del Departamento de Salud. Entre junio y octubre, se han reportado 194 muertes relacionadas al virus y, hasta el 27 de octubre, 333,138 personas se habían vacunado contra la influenza.

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“Estos datos nos permiten identificar las necesidades de salud de la región y orientar nuestros esfuerzos de prevención, seguimiento condiciones crónicas y acceso a servicios”, señaló Ramos.

Salud no brindó cifras sobre la cantidad de personas que se podrían beneficiar en los dos municipios, pero estimó que, en Puerto Rico, hay alrededor de 16,000 adultos postrados en cama.

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La alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler Rosario, destacó que la vacunación a domicilio de personas encamadas se une a otros esfuerzos salubristas en su municipio, como la iniciativa “Salud eres tú”, que ofrecerá servicios de salud y orientación a la ciudadanía el 31 de octubre.

“Para mí, la salud de nuestros barcelonetenses siempre será una prioridad, y respaldar estos esfuerzos es apostar por el bienestar de nuestras comunidades”, destacó Soler Rosario.

La feria “Salud eres tú” se llevará a cabo de de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en el estadio Sixto Escobar en Barceloneta, y el registro estará disponible hasta la 1:00 p.m. El secretario de Salud detalló que, en el evento, se ofrecerán evaluaciones y consultas en medicina general, pediatría, oftalmología, nutrición, ginecología y psicología, entre otros.

El alcalde de Florida, José E. Gerena Polanco, junto a la alcaldesa de Barceloneta, Wanda J. Soler Rosario (Suministrada)

Por su parte, el alcalde de Florida, José Gerena Polanco, celebró la iniciativa de vacunación en su municipio.

“En Florida, cuidar la salud de nuestra gente significa también llegar hasta los hogares de quienes más lo necesitan. La vacunación contra la influenza para las personas encamadas permite protegerlas sin que tengan que trasladarse y brinda tranquilidad a sus familias y cuidadores”, señaló el alcalde.