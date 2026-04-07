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Departamento de Salud registra cuarta muerte pediátrica por influenza

El secretario Víctor Ramos Otero precisó que se trató de un niño “sano” de 6 años

7 de abril de 2026 - 1:52 PM

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La temporada 2025-2026 de influenza inició el pasado 29 de junio. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Un niño de 6 años y que no estaba vacunado se convirtió en la cuarta muerte pediátrica por influenza en Puerto Rico en lo que va de temporada, informó este martes el secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero.

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“Esta semana, se añadió la muerte de un niño, de 6 años, no vacunado, sano, que tuvo un progreso catastrófico. Básicamente, todas las complicaciones que le pudieron dar, le dieron a este niño. Por eso, aunque no hay epidemia, es importante seguir todas las reglas, vacunarse”, recalcó Ramos Otero, durante la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

Recalcó que es vital “cortar la cadena de contagio” y, si se tienen síntomas, no ir a trabajar ni estudiar y acudir, en cambio, a un médico.

“Lamentable el caso de este niño, de 6 años, saludable, que falleció luego de un progreso catastrófico de un caso de influenza A”, puntualizó el galeno.

Precisó que, en la última semana, se registraron 1,106 casos nuevos de influenza, lo que “sigue estando por debajo del umbral epidémico”.

Destacó que, de esa cantidad de casos, hubo 495 pediátricos y la tasa de hospitalización está en 6.6%.

El 10 de marzo, Salud anunció el fin de la epidemia de influenza en Puerto Rico tras cuatro semanas consecutivas de monitoreo con casos por debajo del umbral epidémico. La actual temporada se extiende hasta verano.

Lanzan nueva campaña

Por otro lado, Ramos Otero anunció el inicio de la campaña de orientación “Hazte la prueba y demuéstrale tu amor” para fomentar la prevención, detección temprana y tratamiento de sífilis congénita.

La enciclopedia médica Medline Plus define la sífilis congénita como una infección grave, incapacitante y con frecuencia potencialmente mortal que se observa en bebés cuyas madres fueron infectadas con sífilis y no recibieron tratamiento. La infección se puede transmitir por medio de la placenta al bebé que aún no ha nacido durante el embarazo.

Según datos preliminares del Sistema de Vigilancia de Infecciones de Transmisión Sexual de Salud, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, se reportaron 1,453 casos de sífilis en Puerto Rico. De esa cantidad, un 35.3% fue en mujeres, se informó.

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Departamento de Salud InfluenzaVíctor Ramos
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Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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