NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Departamento de Salud decreta el fin de la epidemia de influenza en Puerto Rico

Los casos se mantuvieron por debajo del umbral por cuatro semanas consecutivas

10 de marzo de 2026 - 2:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de temporada, se han reportado 166 muertes por influenza. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Por Ana Paola Rivera Negrón
Estudiante practicanteana.rivera@gfrmedia.com

El Departamento de Salud informó este martes el fin de la epidemia de influenza en Puerto Rico tras cuatro semanas consecutivas de monitoreo con casos por debajo del umbral epidémico.

El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, expresó, en conferencia de prensa, que la decisión se tomó tras haberse cumplido con los cuatro criterios de indicadores epidemiológicos.

Durante la Semana Epidemiológica 8, del 22 al 28 de febrero, se registraron 1,835 casos positivos de influenza –para un total acumulado de 56,441 en la temporada que inició en verano–, en comparación con los 1,893 de la Semana Epidemiológica 7. Fue la cuarta semana consecutiva que la isla se mantuvo bajo el umbral de alerta.

Como parte del decreto de finalización, Ramos Otero destacó que esta fue “la epidemia que más pronto se ha declarado terminada en Puerto Rico”.

La declaración de estado de emergencia por influenza, declarada el pasado 27 de enero, respondió al registro de seis semanas con casos que iban desde 3,000 hasta 3,500 positivos por semana, a finales del pasado año.

En lo que va de temporada, se han reportado 166 muertes por la enfermedad, de las cuales tres son pediátricas.

Tags
InfluenzaEpidemiaDepartamento de Salud Víctor Ramos
ACERCA DEL AUTOR
Ana Paola Rivera Negrón
Ana Paola Rivera NegrónArrow Icon
Ana Paola Rivera Negrón realiza su práctica supervisada en periodismo en GFR Media y estará destacada, entre febrero y mayo de 2026, en la sección Puerto Rico Hoy de El Nuevo...
