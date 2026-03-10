Departamento de Salud decreta el fin de la epidemia de influenza en Puerto Rico

El Departamento de Salud informó este martes el fin de la epidemia de influenza en Puerto Rico tras cuatro semanas consecutivas de monitoreo con casos por debajo del umbral epidémico.

El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, expresó, en conferencia de prensa, que la decisión se tomó tras haberse cumplido con los cuatro criterios de indicadores epidemiológicos.

Durante la Semana Epidemiológica 8, del 22 al 28 de febrero, se registraron 1,835 casos positivos de influenza –para un total acumulado de 56,441 en la temporada que inició en verano–, en comparación con los 1,893 de la Semana Epidemiológica 7. Fue la cuarta semana consecutiva que la isla se mantuvo bajo el umbral de alerta.

Como parte del decreto de finalización, Ramos Otero destacó que esta fue “la epidemia que más pronto se ha declarado terminada en Puerto Rico”.

La declaración de estado de emergencia por influenza, declarada el pasado 27 de enero, respondió al registro de seis semanas con casos que iban desde 3,000 hasta 3,500 positivos por semana, a finales del pasado año.

En lo que va de temporada, se han reportado 166 muertes por la enfermedad, de las cuales tres son pediátricas.

