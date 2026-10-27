A la cárcel turista que atropelló a viequense y huyó de la escena

El 25 de abril de 2024, Carlos A. Cruz Morales transitaba en su motora por la carretera La Esperanza, en Vieques, cuando un turista lo atropelló. El impacto causó la muerte del hombre en la escena de la que Jeremy Randy del Valle, de 34 años, huyó. Este martes, el Tribunal de Primera Instancia de Fajardo sentenció al hombre a un año y seis meses de cárcel, seguido de seis años en probatoria, por conducir de forma negligente, causando la muerte del hombre, y luego irse a la fuga.

Según un informe del Departamento de Justicia, el fiscal Fernando Quintero El Hage presentó evidencia que estableció que, el 25 de abril de 2024, Cruz Morales transitaba en una motocicleta por la carretera, cuando Del Valle lo impactó mientras conducía un vehículo de motor de forma imprudente y negligente.

La agencia explicó que la investigación requirió análisis científicos especializados que permitieron establecer la velocidad a la que conducía Del Valle al momento del accidente. La evidencia también demostró que, tras provocar el impacto, Del Valle abandonó la escena sin detenerse.

DelValle, un turista estadounidense de ascendencia puertorriqueña, figura como persona de interés en el caso. DelValle cuenta con un extenso récord criminal en el estado de Virginia. (Suministrada Policía de Virginia )

El juez Alexis Álvarez del Valle, del Tribunal de Fajardo, le impuso una sentencia de ocho años por infringir el Artículo 5.07(c) de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, al ocasionar la muerte de una persona mientras conducía un vehículo de motor de forma imprudente o negligente.

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También fue sentenciado a tres años concurrentes por violar el Artículo 4.02 de la misma ley, al abandonar la escena de un accidente que provocó la muerte de una persona.

Del Valle se declaró culpable de los delitos según fueron imputados por la Fiscalía de Fajardo, por lo que no fue necesario celebrar un juicio.