Nueve años después del huracán María: inauguran nuevo centro de salud en Vieques
La instalación, construida con una inversión de $85.5 millones, reúne servicios de emergencia, diálisis y atención ambulatoria
26 de septiembre de 2026 - 4:26 PM
26 de septiembre de 2026 - 4:26 PM
Nueve años después del cierre de la única instalación de salud de Vieques tras el paso del huracán María, el gobierno inauguró este sábado el nuevo centro de salud de la isla municipio, el hospital Susana Centeno, construido con una inversión de $85.5 millones.
“Estamos cerrando un capítulo de algo que comenzamos estando en Washington para el pueblo de Vieques y cumpliendo con una comunidad que por demasiado tiempo tuvo que salir de su isla para recibir servicios esenciales de salud”, expresó la gobernadora Jenniffer González en declaraciones escritas.
La mandataria encabezó el evento junto al secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy, Jr., al titular del Departamento de Salud de Puerto Rico, Víctor Ramos, y al alcalde de Vieques, José “Junito” Corcino Acevedo.
González resaltó que el hospital cuenta con una sala de emergencias, clínicas ambulatorias, servicios de diálisis e infusión, atención de salud conductual (atención emocional y manejo de crisis) y capacidad de diagnóstico.
También dispone de un helipuerto que obtuvo en abril la certificación de la Administración Federal de Aviación (FAA) para facilitar el traslado de pacientes que requieran atención especializada fuera de Vieques.
Today, we inaugurated the new Susana Centeno Health Center in Vieques, a modern facility representing an $85.5 million investment that restores essential hospital services to the people of Vieques, nine years after Hurricane Maria.— Jenniffer González (@Jenniffer) September 26, 2026
I was joined by U.S. Secretary of Health and… pic.twitter.com/NUBs0bLxwk
“Para una isla municipio a la que solo se puede llegar por aire o por mar, tener servicios de salud aquí no es un lujo, es una necesidad. Una emergencia médica no puede depender de tomar una lancha, un avión o un helicóptero para comenzar a recibir atención”, añadió la gobernadora.
La Fortaleza señaló que el servicio de diálisis inició en octubre de 2025 y, durante este año, se trasladaron allí oficinas y programas del Departamento de Salud, entre ellos el Registro Demográfico, WIC (Programa Suplemental de Nutrición para Mujeres, Infantes y Niños), Medicaid, Salud Ambiental y el Programa de Madres y Niños.
La inversión total del proyecto ascendió a $85,558,319.52 e incluyó $48.3 millones provenientes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), así como fondos estatales y locales, según el gobierno.
Mientras, el contrato de diseño y construcción ascendió a $75.98 millones.
El proyecto surgió tras los daños que el huracán María causó al antiguo centro en 2017.
Reunida con el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, @SecKennedy, conversamos sobre importantes proyectos e iniciativas de salud para Puerto Rico, incluyendo la inauguración que realizamos hoy del nuevo Centro de Salud Susana Centeno en… pic.twitter.com/NJHRtAeaZH— Jenniffer González (@Jenniffer) September 26, 2026
Según La Fortaleza, FEMA anunció en enero de 2020 la obligación de aproximadamente $39.5 millones para la instalación. La construcción avanzó durante las administraciones de los exgobernadores Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi y el gobierno certificó que las obras concluyeron el 29 de julio de este año.
“Este es un proyecto que conozco desde sus comienzos. Lo trabajé como comisionada residente, reclamé acción en Washington, llevé el asunto ante las agencias federales y continué dándole seguimiento durante años”, expresó González Colón.
El gobierno proyecta, además, construir una hospedería cerca del centro para familiares de pacientes que reciban tratamientos prolongados y para especialistas y personal médico que viajen a Vieques. El comunicado no indicó cuándo comenzaría esa obra.
“Hoy Vieques vuelve a tener una instalación de salud a la altura de su gente. Este hospital significa acceso, seguridad y tranquilidad para miles de ciudadanos que viven en la Isla Nena. Después de nueve años de trabajo, hoy podemos decirles a los viequenses: cumplimos”, expresó, por su parte, el secretario de Salud.
En el evento, también participaron la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli; el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez; la secretaria de la Gobernación, Norma Burgos; el director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), Eduardo Rivera Cruz; y el director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Carlos Santiago.
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