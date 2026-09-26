Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
26 de septiembre de 2026
90°Lluvias dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nueve años después del huracán María: inauguran nuevo centro de salud en Vieques

La instalación, construida con una inversión de $85.5 millones, reúne servicios de emergencia, diálisis y atención ambulatoria

26 de septiembre de 2026 - 4:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS), Robert F. Kennedy Jr., inaugura junto a la gobernadora Jenniffer González y varios funcionarios de gobierno el hospital de Vieques. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nueve años después del cierre de la única instalación de salud de Vieques tras el paso del huracán María, el gobierno inauguró este sábado el nuevo centro de salud de la isla municipio, el hospital Susana Centeno, construido con una inversión de $85.5 millones.

RELACIONADAS

“Estamos cerrando un capítulo de algo que comenzamos estando en Washington para el pueblo de Vieques y cumpliendo con una comunidad que por demasiado tiempo tuvo que salir de su isla para recibir servicios esenciales de salud”, expresó la gobernadora Jenniffer González en declaraciones escritas.

La mandataria encabezó el evento junto al secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy, Jr., al titular del Departamento de Salud de Puerto Rico, Víctor Ramos, y al alcalde de Vieques, José “Junito” Corcino Acevedo.

González resaltó que el hospital cuenta con una sala de emergencias, clínicas ambulatorias, servicios de diálisis e infusión, atención de salud conductual (atención emocional y manejo de crisis) y capacidad de diagnóstico.

También dispone de un helipuerto que obtuvo en abril la certificación de la Administración Federal de Aviación (FAA) para facilitar el traslado de pacientes que requieran atención especializada fuera de Vieques.

Para una isla municipio a la que solo se puede llegar por aire o por mar, tener servicios de salud aquí no es un lujo, es una necesidad. Una emergencia médica no puede depender de tomar una lancha, un avión o un helicóptero para comenzar a recibir atención”, añadió la gobernadora.

La Fortaleza señaló que el servicio de diálisis inició en octubre de 2025 y, durante este año, se trasladaron allí oficinas y programas del Departamento de Salud, entre ellos el Registro Demográfico, WIC (Programa Suplemental de Nutrición para Mujeres, Infantes y Niños), Medicaid, Salud Ambiental y el Programa de Madres y Niños.

La inversión total del proyecto ascendió a $85,558,319.52 e incluyó $48.3 millones provenientes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), así como fondos estatales y locales, según el gobierno.

Mientras, el contrato de diseño y construcción ascendió a $75.98 millones.

El proyecto surgió tras los daños que el huracán María causó al antiguo centro en 2017.

Según La Fortaleza, FEMA anunció en enero de 2020 la obligación de aproximadamente $39.5 millones para la instalación. La construcción avanzó durante las administraciones de los exgobernadores Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi y el gobierno certificó que las obras concluyeron el 29 de julio de este año.

“Este es un proyecto que conozco desde sus comienzos. Lo trabajé como comisionada residente, reclamé acción en Washington, llevé el asunto ante las agencias federales y continué dándole seguimiento durante años”, expresó González Colón.

El gobierno proyecta, además, construir una hospedería cerca del centro para familiares de pacientes que reciban tratamientos prolongados y para especialistas y personal médico que viajen a Vieques. El comunicado no indicó cuándo comenzaría esa obra.

“Hoy Vieques vuelve a tener una instalación de salud a la altura de su gente. Este hospital significa acceso, seguridad y tranquilidad para miles de ciudadanos que viven en la Isla Nena. Después de nueve años de trabajo, hoy podemos decirles a los viequenses: cumplimos”, expresó, por su parte, el secretario de Salud.

En el evento, también participaron la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli; el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez; la secretaria de la Gobernación, Norma Burgos; el director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), Eduardo Rivera Cruz; y el director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Carlos Santiago.

Tags
Breaking NewsViequesHospitalesJenniffer GonzálezFEMADepartamento de Salud y Servicios Humanos federalRobert F. Kennedy JrDepartamento de Salud Víctor Ramos
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 26 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: