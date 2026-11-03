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Fallece una mujer embarazada por complicaciones relacionadas con la influenza

El secretario de Salud informó que tenía 25 años y presentaba un cuadro clínico “catastrófico”

3 de noviembre de 2026 - 12:21 PM

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Ramos aprovechó para exhortar a las mujeres embarazadas a vacunarse contra la influenza. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

El secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos, informó este martes sobre el fallecimiento de una mujer embarazada que llegó a un hospital del área metropolitana con influenza y con un cuadro clínico “catastrófico”.

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“Es una muerte (a causa) de influenza de una joven embarazada, saludable, de 25 años. No tenía la última vacuna de influenza, aunque sí ha tenido vacunas anteriormente. Llegó con dolor de pecho y diarreas, básicamente, al hospital. Se le diagnostica influenza. Se le empieza a tratar inmediatamente, pero tuvo una progresión crítica y dramática”, destacó el funcionario en una conferencia de prensa.

Según explicó el galeno, la paciente llegó al hospital con 28 semanas de embarazo y permaneció hospitalizada tras practicársele una cesárea dos semanas después. Posteriormente, falleció.

“(La muerte) fue en octubre, a mitad de octubre. Ella llega y tiene un cuadro catastrófico y tienen al bebé en el proceso, porque el bebé tuvo unas desaceleraciones. La mamá estaba intubada, etcétera. Hubo que sacarle el bebé. Ella siguió teniendo complicaciones asociadas a la influenza, tanto a nivel respiratorio como a nivel circulatorio y eventualmente fallece”, detalló Ramos, quien también indicó que el bebé prematuro “está recibiendo todas las atenciones en el hospital”.

Ramos aprovechó para exhortar a las mujeres embarazadas a vacunarse contra la influenza. Según el secretario, desde el inicio de la temporada, a finales de junio, se han reportado 16,391 casos. De esos, siete corresponden a mujeres embarazadas, incluyendo la que falleció. El año pasado, esa cifra ascendió a 26.

“Una mujer embarazada que se enferma con influenza puede presentar complicaciones en el embarazo. En el caso del bebé, puede presentar parto prematuro, que obviamente fue este caso. Una embarazada con influenza tiene cuatro a siete veces mayor posibilidad de ser hospitalizada que una mujer que no es embarazada, y de morir también tiene más posibilidad. Esto es un grupo de alto riesgo. El llamado es a vacunarse”, recalcó.

“Este año hemos tenido menos, pero, como hemos dicho, a diferencia del COVID, que suele ser más peligroso para los adultos mayores, la influenza puede matar a alguien totalmente sano”, expresó el secretario de Salud.

¿Sigue la gripe aviar?

Respecto a la gripe aviar y los casos registrados hace unas semanas en Cabo Rojo y Lajas, el secretario dijo que ya finalizó el monitoreo de las personas que tuvieron contacto con las aves contagiadas.

“Ya básicamente la parte de Salud terminó”, sostuvo.

Tras reportarse los casos, Salud había estado monitoreando a unas 27 personas que estuvieron, en algún momento, en las dos fincas privadas afectadas.

Tags
Departamento de Salud Víctor RamosInfluenzaMuertes
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Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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