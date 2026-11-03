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España reducirá las frecuencias de trenes y reforzará la seguridad tras el accidente

Las autoridades han informado sobre el fallecimiento de 69 personas

3 de noviembre de 2026 - 1:17 PM

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Más de 60 personas fallecieron este miércoles en un choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, informaron fuentes del gobierno regional de Castilla-La Mancha a la televisión local.La portavoz regional, Esther Padilla, advirtió de que ese número “es posible que aumente”, sin detallar cuántos heridos puede haber, ya que los bomberos siguen trabajando en la zona.Agentes de la Guardia Civil y técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) interrogan al operario del centro de control que regulaba el tráfico de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en el momento en el que se produjo el accidente.
1 / 17 | España reducirá las frecuencias de trenes y reforzará la seguridad tras el accidente. Más de 60 personas fallecieron este miércoles en un choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, informaron fuentes del gobierno regional de Castilla-La Mancha a la televisión local. - Juanma Jiménez
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Madrid - El Gobierno de España reducirá temporalmente las frecuencias de trenes, reforzará los centros de control, incrementará las plantillas e introducirá mejoras tecnológicas para aumentar el nivel de seguridad en la alta velocidad ferroviaria, tras el accidente en el que murieron 69 personas.

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El siniestro ocurrió el pasado miércoles, cuando un tren de alta velocidad de la compañía Renfe que viajaba de Madrid a Sevilla embistió a un tren de la operadora Iryo que estaba detenido en la vía, provocando el descarrilamiento de varios vagones y la caída de dos de ellos por un terraplén.

Ayudas a las víctimas

El Ejecutivo español ha aprobado una línea de ayudas de 30 millones de euros para indemnizar a las víctimas del accidente y a sus familiares, según anunció este martes en rueda de prensa el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el consejo de ministros.

Entre otras medias, se prevé reducir temporalmente el número de frecuencias de la línea Madrid-Sevilla,aunque manteniendo el número de plazas, y una revisión extraordinaria de los sistemas de seguridad por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

Además, se desarrollará un software con alertas automáticas; se mejorará la presentación visual de la información para facilitar la identificación de la posición de los trenes y del estado de las vías; y se usará la inteligencia artificial y los gemelos digitales (réplicas virtuales de procesos) para supervisar el funcionamiento del sistema y anticiparse a escenarios

Una familia de ocho puertorriqueños sobrevivió al accidente ferroviario registrado el 28 de octubre de 2026 y que cobró la vida de 69 personas.Los boricuas se encontraban en el primer vagón del tren de alta velocidad Iryo, rumbo a Toledo, cuando de repente sintieron un "fuerte impacto".La familia boricua fue trasladada en autobús a un pabellón en Urda. Allí, había servicios médicos, comida y agua.
1 / 7 | 📷 Choque en España: las imágenes de una familia boricua que viajaba en uno de los trenes. Una familia de ocho puertorriqueños sobrevivió al accidente ferroviario registrado el 28 de octubre de 2026 y que cobró la vida de 69 personas. - Suministrada

Revisar el espacio de equipaje, pero sin cinturón de seguridad

Además, se elaborará un estudio técnico con expertos independientes para valorar nuevas medidas de seguridad pasiva, entre ellas el rediseño de los espacios de equipaje, y se descarta el cinturón de seguridad al considerar que suponen un riesgo a la hora de evacuar los trenes.

Además, se ha fijado un régimen de ayudas directas de 72,121,46 euros por fallecido; y desde 2,400 a 84,141 euros por lesiones; a los que se suman igual cuantía como anticipo por responsabilidad civil.

Las bajas laborales derivadas del accidente tendrán, excepcionalmente, la consideración de accidente de trabajo a efectos económicos.

Esa consideración se aplicará también a determinadas prestaciones y pensiones cuando resulte más favorable. La protección se reconocerá de oficio y con efectos retroactivos.

Por otro lado, el ministro se refirió a la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, en la que se prevé que comiencen en 2027 obras de renovación, y, aunque aclaró que aún no hay una decisión tomada, se mostró reacio a cortarla al tráfico.

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Una colisión entre dos trenes dejó decenas de muertos y múltiples heridos en Toledo, al sur de Madrid.

No hay dimisiones

Óscar Puente no dimitirá, seguirá de candidato a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre encabezando la lista por Valladolid (centro) y tampoco será destituido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según informó este martes fuentes del Gobierno.

Tampoco “está sobre la mesa” la dimisión del presidente de Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Luis Pedro Marco de la Peña, según las fuentes.

Puente aseguró, en su comparecencia, que entiende perfectamente algunas peticiones de dimisión tras este accidente ferroviario porque llegan de personas que van “de buena fe”, pero rechazó de plano que pueda pedirlo el partido de la oposición Partido Popular (PP) o su líder, Alberto Núñez Feijóo.

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