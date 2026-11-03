Francisco Domenech rechaza querella por presuntas violaciones éticas: “Demostraremos que no procede”

El exsecretario de la Gobernación, Francisco Domenech, sostuvo que la querella presentada en su contra ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) responde a “una interpretación viciosa de la ley” y que, además, vulnera su derecho constitucional a contar con una representación legal competente.

“Esta querella no contiene alegación alguna en donde este servidor se está aprovechando de alguna manera del cargo que ejercí para obtener un beneficio, ni malversación de fondos públicos. La contratación de un proveedor de servicios que son pagados con los fondos de este servidor no puede considerarse una infracción a la ley de ética”, sostuvo Domenech.

De acuerdo al exfuncionario, la posición de Secretario de la Gobernación revisa varios contratos y transacciones anualmente de toda la Rama Ejecutiva.

“Bajo esta lectura, quien ocupe ese cargo y los que trabajen en dicha Oficina, quedarían impedidos de contratar a prácticamente cualquier abogado, médico, contable, o laboratorio, entre otros, con experiencia en Puerto Rico. Esa no es la ley que aprobó la Asamblea Legislativa”, consideró Domenech.

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No obstante, el exsecretario aseguró que estaría contestando la querella de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) en su contra, y en la que también fue incluida la ex subsecretaria de la Gobernación, Itza García, por supuestamente violentar la ley orgánica de esa agencia al usar sus cargos para beneficio propio y de terceros.

“Demostraremos que no procede; y de ser necesario esta no sería la primera vez que haya que acudir a los tribunales cuando esta Oficina se excede de las facultades otorgados por su ley”, afirmó.