Estados Unidos frenará ayuda financiera a Israel: ahora le venderá armas

Estados Unidos dejará de proporcionar $4,000 millones en ayuda cada año a Israel en 2027 pero le venderá armas a su aliado más cercano en Oriente Medio, declaró el presidente Donald Trump el martes.

El mandatario dijo al canal Fox News durante una llamada telefónica el día de las elecciones intermedias que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se le había acercado con la idea y que han hablado de ello desde hace un par de años.

Trump indicó que Israel no necesita la ayuda y que es mucho dinero para Estados Unidos, pero también dijo que la ayuda se ha convertido en un argumento de campaña demócrata para candidatos como Abdul El-Sayed, candidato al Senado por Michigan, un crítico abierto de Israel.

Incluso conservadores de extrema derecha, que han apoyado a Trump en el pasado, han cuestionado el apoyo a Israel, con comentaristas destacados como Tucker Carlson cuestionando abiertamente el valor de la relación.

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“Pueden considerarlo un trueque. Pueden considerarlo ayuda militar o efectivo”, señaló Trump. ”Miren, les damos $4,000 millones en cosas y dinero, y no lo necesitan. Y Bibi Netanyahu se me acercó, y hemos estado hablando de ello desde hace un par de años porque es mucho dinero”.

Pero si Trump pretendía que el anuncio fuera un último esfuerzo desesperado para influir en los votos de las elecciones intermedias, probablemente no funcionará, según analistas.

“Es una pregunta abierta si esto fue por política, pero no va a cambiar a los votantes republicanos, y ciertamente no va a cambiar a los votantes demócratas”, estimó David Schenker, quien se desempeñó como el principal diplomático de Trump para Oriente Medio en su primer mandato y ahora está en el Washington Institute for Near East Policy.

La oposición israelí quiere escuchar a Netanyahu

No hubo comentarios de Netanyahu ni de su oficina ni siquiera la noche del martes hora de Israel, varias horas después del anuncio de Trump. El primer ministro sí publicó dos veces en redes sociales, pero se centró en sus infundadas acusaciones de interferencia extranjera en las elecciones israelíes y no en lo que dijo Trump.

Pero al menos algunos de sus oponentes políticos fueron críticos.

Su principal rival, Gadi Eisenkot, instó al primer ministro a pronunciarse sobre el cambio posiblemente radical en las relaciones con Estados Unidos.

“El hecho de que el estamento de defensa de Israel se esté enterando de un cambio en nuestra relación estratégica a través de los medios, al mismo tiempo que el público israelí, muestra cuán peligrosa es la conducta de Benjamin Netanyahu”, apuntó Eisenkot, exjefe militar, en un comunicado.

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Yair Golan, un líder del bloque opositor de Israel, sostuvo que el fin de la ayuda asestaría un “golpe severo a la seguridad de Israel” en un momento en que el país está librando guerras en múltiples frentes.

“La carga de financiar las necesidades de defensa en un momento tan crítico recaerá por completo sobre el público israelí”, indicó Golan, ex subjefe militar, en un comunicado.

Decenas de miles de millones de dólares han ido a Israel

Estados Unidos ha enviado decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar a Israel durante décadas.

En 2016, el presidente Barack Obama, un demócrata, firmó un acuerdo de seguridad sin precedentes para darle al ejército israelí $38,000 millones durante 10 años, lo que equivale a $3,800 millones al año. En virtud del acuerdo, la capacidad de Israel para gastar parte de los fondos en productos militares israelíes se eliminaría gradualmente y, con el tiempo, todo el dinero se gastaría en industrias militares estadounidenses.

Netanyahu ha hablado en el pasado sobre la necesidad de dejar de depender de esa ayuda y ha dicho que esa tendencia concluiría en algún momento.

Le dijo a The Economist en enero que quería “reducir gradualmente” la ayuda militar estadounidense en los próximos 10 años y que ese cambio “estaba en marcha”.

Aunque Trump habló de poner fin a la ayuda para finales de 2026, un cambio tan abrupto sería prácticamente imposible, y dependerá del Congreso. Lo más probable es que haya una eliminación gradual del actual memorando de entendimiento si el Congreso acepta, pero no está claro si eso podría ocurrir tan pronto como en 2027. El acuerdo actual no expira sino hasta 2028.

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Entre bastidores, ha habido discusiones sobre si el acuerdo debería reestructurarse a largo plazo en uno que sea más una asociación de las industrias de tecnología de defensa y fabricación de armas de ambos países.

La Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2027 incluye una disposición que ampliaría la cooperación entre Estados Unidos e Israel en el desarrollo de nueva tecnología de defensa e identificaría oportunidades para integrar tecnología de defensa israelí en el ejército estadounidense. La ley aún no ha sido aprobada por el Congreso.

Pero ha habido cierta preocupación del lado israelí de que un cambio así en la relación podría resultar en que los israelíes cedan su propiedad intelectual pero aun así enfrenten restricciones impuestas por Estados Unidos, según una persona familiarizada con las discusiones diplomáticas pero que no estaba autorizada a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

Mientras tanto, algunos críticos, incluido el representante Ro Khanna, un demócrata de California en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, han criticado la disposición en la ley. Khanna dijo que tal integración entre los ejércitos le quitaría soberanía a Estados Unidos.

Trump dice que ayuda a Israel es blanco demasiado fácil para los críticos

La imagen de la ayuda también se había convertido en un problema, según Trump, quien señaló a El-Sayed por usarla como argumento de campaña.

“La izquierda usa el pago de $4,000 millones —que todo el mundo conoce, no es ningún secreto— como una señal de injusticia”, aseguró Trump el martes en Fox. “Y no podemos permitir eso. No me gusta porque es demasiado fácil. Es casi un blanco demasiado fácil. Y Bibi y yo hemos estado hablando, y hemos estado de acuerdo. Él fue muy comprensivo al respecto”.

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La eliminación gradual de la ayuda militar y económica directa a Israel ha sido durante mucho tiempo un tema de debate en ambos países y ha ganado fuerza en los últimos años. “Esto se venía gestando desde hace mucho tiempo”, dijo Schenker.

Sin embargo, hay varios asuntos que lo complican, entre ellos las obligaciones que Estados Unidos tiene con Israel en virtud de los acuerdos de paz de Camp David con Egipto, que requieren que Estados Unidos apoye a Israel y Egipto con asistencia de seguridad.

Además, gran parte de la asistencia que Estados Unidos proporciona a Israel se presenta en forma de financiamiento militar extranjero, que le da a Israel el dinero pero le exige gastarlo en armamento producido en Estados Unidos, lo que significa que los fondos se reinvierten en la economía estadounidense.

A menos que Israel planee gastar la misma cantidad en la compra de material estadounidense, los contratistas de defensa norteamericanos podrían verse afectados.

Además, incluso si la ayuda se corta inmediatamente, hay todavía muchos años de compras anteriores que no han sido entregadas. La mayoría de esas compras tardan años desde la venta hasta la construcción y luego la entrega.

“La verdadera pregunta para mí es si las entregas de armas se verán afectadas”, afirmó Schenker. “¿Se dará prioridad a Israel?”

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