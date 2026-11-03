Tronadas afectan a los municipios de Vega Baja, Manatí y Vega Alta

De acuerdo a una publicación en la cuenta de X de la agencia federal, la advertencia estará activa al menos hasta las 4:30 p.m.

El meteorólogo Manuel Ramos explicó que las lluvias ya se comienzan a ver, especialmente sobre los municipios de Morovis, Manatí y Hatillo.

“Las lluvias más fuertes se han visto en Ciales, que ha visto entre una pulgada localmente a 2.25 pulgadas, y Arecibo, que ya ha llegado a pulgada y media”, explicó Ramos.

Se espera que la lluvia y las tronadas continúen durante la tarde, y el SNM no descartó la emisión de más advertencias.

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