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3 de noviembre de 2026
86°Lluvias y tronadas dispersas
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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tronadas afectan a los municipios de Vega Baja, Manatí y Vega Alta

También se reportó actividad de lluvia en los municipios de Ciales y Arecibo

3 de noviembre de 2026 - 3:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la mañana del martes, el SNM advirtió que las condiciones diarias del tiempo llevarían al desarrollo de lluvia. (carlos.rivera@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió un comunicado especial ante una fuerte tronada alrededor de los municipios de Vega Baja, Manatí y Vega Alta.

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De acuerdo a una publicación en la cuenta de X de la agencia federal, la advertencia estará activa al menos hasta las 4:30 p.m.

El meteorólogo Manuel Ramos explicó que las lluvias ya se comienzan a ver, especialmente sobre los municipios de Morovis, Manatí y Hatillo.

“Las lluvias más fuertes se han visto en Ciales, que ha visto entre una pulgada localmente a 2.25 pulgadas, y Arecibo, que ya ha llegado a pulgada y media”, explicó Ramos.

Se espera que la lluvia y las tronadas continúen durante la tarde, y el SNM no descartó la emisión de más advertencias.

En la mañana del martes, el SNM advirtió que las condiciones diarias del tiempo llevarían al desarrollo de lluvias, aunque no se pronosticó que fuesen significativas, o que provoquen inundaciones mayores.

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Breaking NewsTiempoTiempo en Puerto RicoLluviaTormenta eléctricaServicio Nacional de MeteorologíaMeteorología
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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