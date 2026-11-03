Tronadas afectan a los municipios de Vega Baja, Manatí y Vega Alta
También se reportó actividad de lluvia en los municipios de Ciales y Arecibo
3 de noviembre de 2026 - 3:37 PM
3 de noviembre de 2026 - 3:37 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió un comunicado especial ante una fuerte tronada alrededor de los municipios de Vega Baja, Manatí y Vega Alta.
De acuerdo a una publicación en la cuenta de X de la agencia federal, la advertencia estará activa al menos hasta las 4:30 p.m.
El meteorólogo Manuel Ramos explicó que las lluvias ya se comienzan a ver, especialmente sobre los municipios de Morovis, Manatí y Hatillo.
“Las lluvias más fuertes se han visto en Ciales, que ha visto entre una pulgada localmente a 2.25 pulgadas, y Arecibo, que ya ha llegado a pulgada y media”, explicó Ramos.
Se espera que la lluvia y las tronadas continúen durante la tarde, y el SNM no descartó la emisión de más advertencias.
En la mañana del martes, el SNM advirtió que las condiciones diarias del tiempo llevarían al desarrollo de lluvias, aunque no se pronosticó que fuesen significativas, o que provoquen inundaciones mayores.
⚡⚠️❗Special Weather Statement: STRONG T-STORMS OVER INTERIOR TO NORTH-CENTRAL PR.— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 3, 2026
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⚡⚠️❗Comunicado Especial sobre las Condiciones del Tiempo: TRONADAS FUERTES SOBRE EL INTERIOR AL NORTE-CENTRAL DE PR.
Until | Hasta…4:30 PM AST Nov 3rd. #PRwx https://t.co/DzbcYBx90i
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