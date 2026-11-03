Calor por encima de lo normal: Meteorología emite advertencia para este martes

Vientos del sureste estarán presente durante el martes lo que llevará a condiciones de calor por encima de lo normal para los municipios urbanos y costeros de Puerto Rico.

Según la meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), María Novoa, se emitió una advertencia de calor que estará en efecto desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

“En periodos así es bien importante mantenerse hidratados y beber mucha agua. Personas que vayan a hacer trabajo en el exterior o hagan actividades en el aire libre tomen descansos frecuentes porque estos periodos de calor pueden afectarle. Échenle un ojo a los adultos mayores, los niños y las mascotas”, exhortó Novoa.

La actividad de lluvia sobre Puerto Rico se mantiene mínima sin precipitación significativa.

“Sí tenemos la actividad normal de las tardes, pero esta se concentrará mayormente en el interior y noroeste de la isla, esos municipios como San Sebastián, Camuy, Hatillo y Arecibo, pero el riesgo se mantiene limitado”, detalló la experta.

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Los impactos de inundación serán menores.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantiene entre tres a cinco pies, aunque pudiera elevarse a los seis pies en las aguas del Atlántico, mientras que en el Caribe se mantiene entre dos a cuatro pies.