Calor por encima de lo normal: Meteorología emite advertencia para este martes
El SNM exhortó a mantenerse hidratado y tomar descansos durante las actividades al aire libre
3 de noviembre de 2026 - 8:16 AM
3 de noviembre de 2026 - 8:16 AM
Vientos del sureste estarán presente durante el martes lo que llevará a condiciones de calor por encima de lo normal para los municipios urbanos y costeros de Puerto Rico.
Según la meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), María Novoa, se emitió una advertencia de calor que estará en efecto desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.
“En periodos así es bien importante mantenerse hidratados y beber mucha agua. Personas que vayan a hacer trabajo en el exterior o hagan actividades en el aire libre tomen descansos frecuentes porque estos periodos de calor pueden afectarle. Échenle un ojo a los adultos mayores, los niños y las mascotas”, exhortó Novoa.
La actividad de lluvia sobre Puerto Rico se mantiene mínima sin precipitación significativa.
Heat Advisory through 2 PM, followed by afternoon showers and thunderstorms across western and northwestern Puerto Rico.— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 3, 2026
Advertencia de Calor hasta las 2 PM, con aguaceros y tronadas durante la tarde en el oeste y noroeste de Puerto Rico.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/wbXq1l3qsc
“Sí tenemos la actividad normal de las tardes, pero esta se concentrará mayormente en el interior y noroeste de la isla, esos municipios como San Sebastián, Camuy, Hatillo y Arecibo, pero el riesgo se mantiene limitado”, detalló la experta.
Los impactos de inundación serán menores.
En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantiene entre tres a cinco pies, aunque pudiera elevarse a los seis pies en las aguas del Atlántico, mientras que en el Caribe se mantiene entre dos a cuatro pies.
De acuerdo con Novoa, el riesgo de corrientes marinas está moderado en todas las playas del norte y este de la isla y en Culebra, aunque advirtió estar atentos ya que corrientes amenazantes a la vida son posibles.
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