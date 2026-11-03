Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
3 de noviembre de 2026
87°Soleado
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Suben a 31 los muertos tras ataque ruso a centro de ayuda en Ucrania: decenas siguen desaparecidos

Rusia lanzó 289 drones de ataque, 17 misiles balísticos y 59 misiles de crucero en nueve regiones

3 de noviembre de 2026 - 8:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Moscú continuó sus ataques nocturnos contra plantas eléctricas e infraestructura energética antes del invierno, causando daños extensos y cortes de electricidad, con 20 ataques en 10 regiones durante la noche, informó el Ministerio de Energía de Ucrania. (Danylo Antoniuk)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La cifra de muertos por un ataque ruso en el sur de Ucrania, en un lugar donde la gente se había reunido para recibir ayuda humanitaria, aumentó a 31 el martes, con decenas de personas aún desaparecidas, mientras una oleada de ataques nocturnos golpeaba plantas eléctricas en todo el país, dañaba hospitales y hería a decenas de personas.

RELACIONADAS

Equipos de rescatistas y voluntarios continuaron buscando en el sitio del impacto, lleno de cráteres, de una instalación de ayuda y un refugio destruidos en Komyushuvakha, una aldea de la región sureña ucraniana de Zaporiyia, con la esperanza de encontrar con vida a más de 45 residentes desaparecidos bajo los escombros. En cambio, se sacaron más cuerpos y fueron retirados envueltos en láminas de plástico blanco.

“La magnitud de la tragedia es aterradora”, escribió Mykhailo Semikin, jefe interino de la administración militar regional, en una publicación en línea. “Esta es una de las peores tragedias en términos del número de víctimas civiles en nuestra región desde el inicio de la guerra a gran escala”.

Rusia lanzó 289 drones de ataque, 17 misiles balísticos y 59 misiles de crucero en nueve regiones, lo que provocó cortes de electricidad de emergencia, indicó el presidente, Volodymyr Zelenskyy, en una publicación en línea en la que señaló que el bombardeo coincidió con las elecciones en Estados Unidos.

Dasha Kosmin toca a su hijo Mark en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional infantil de Zaporizhzhia, en Ucrania.Una enfermera comprueba la temperatura de un bebé prematuro dentro de una incubadora de temperatura controlada en el centro perinatal regional de Zaporizhzhia.Los expertos afirman que las causas de los partos prematuros son complejas, pero el profundo estrés psicológico y físico que la guerra inflige a las mujeres embarazadas contribuye a ello. La delicada tarea de mantener con vida a los recién nacidos se ve aún más dificultada por el conflicto.
1 / 13 | Nacer en medio de la guerra: aumentan las complicaciones en los embarazos en Ucrania. Dasha Kosmin toca a su hijo Mark en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional infantil de Zaporizhzhia, en Ucrania. - Evgeniy Maloletka

“Los rusos creen que Estados Unidos no notará esta señal suya”, afirmó. ”Pero tenemos que notarla y detener ese terror. Tenemos que ayudar a Ucrania a defender sus cielos; de lo contrario, Rusia nunca detendrá sus ataques con misiles”.

Se declararon tres días de luto en Zaporiyia, donde en el ataque del lunes se utilizaron bombas rusas antibúnker, cargadas con casi 1,5 toneladas de explosivos.

Entre los fallecidos había cuatro agentes de policía y dos rescatistas, informó el martes Semikin. Al menos cinco personas resultaron heridas.

En la región nororiental de Járkiv, un ataque combinado ruso con misiles y drones hirió al menos a 62 personas, indicaron las autoridades locales.

Un ataque dañó un centro médico en el distrito de Nemyshlianskyi, hizo añicos las ventanas de cuatro edificios de apartamentos y dañó automóviles. Más de 200 pacientes fueron trasladados a otros centros médicos, señaló Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar regional.

En el área de Dnipro, los rescatistas sacaron con vida a una mujer de entre los escombros la mañana del martes, después de que un ataque ruso matara a una persona e hiriera a 17, informaron las autoridades locales.

El ataque dañó una clínica ambulatoria y un hospital. Los pacientes fueron trasladados a otros hospitales, indicó Oleksandr Hanzha, jefe de la administración militar regional.

Moscú continuó sus ataques nocturnos contra plantas eléctricas e infraestructura energética antes del invierno, causando daños extensos y cortes de electricidad, con 20 ataques en 10 regiones durante la noche, informó el Ministerio de Energía de Ucrania.

La empresa eléctrica ucraniana DTEK dijo que tres de sus plantas eléctricas detuvieron sus operaciones tras sufrir daños significativos por ataques intensos. No se reportaron heridos.

Por su parte, el Ministerio ruso de Defensa afirmó el martes que derribó 856 drones ucranianos durante la noche. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que 493 drones fueron lanzados hacia la capital rusa.

Un ataque con drones ucranianos hirió a dos empleados en una refinería de petróleo en la ciudad rusa de Yaroslavl, informó el martes el gobernador regional Mikhail Yevrayev. Agregó que hubo daños en la infraestructura de la refinería.

Se han implementado apagones rotativos en el sur, el oeste y el este de Crimea, ocupada por Rusia, tras ataques contra infraestructura energética, informaron el martes funcionarios instalados por Moscú.

Tags
Breaking NewsRusiaUcraniaVolodymyr ZelenskyConflicto entre Rusia y Ucrania
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 3 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: