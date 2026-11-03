Suben a 31 los muertos tras ataque ruso a centro de ayuda en Ucrania: decenas siguen desaparecidos

La cifra de muertos por un ataque ruso en el sur de Ucrania, en un lugar donde la gente se había reunido para recibir ayuda humanitaria, aumentó a 31 el martes, con decenas de personas aún desaparecidas, mientras una oleada de ataques nocturnos golpeaba plantas eléctricas en todo el país, dañaba hospitales y hería a decenas de personas.

Equipos de rescatistas y voluntarios continuaron buscando en el sitio del impacto, lleno de cráteres, de una instalación de ayuda y un refugio destruidos en Komyushuvakha, una aldea de la región sureña ucraniana de Zaporiyia, con la esperanza de encontrar con vida a más de 45 residentes desaparecidos bajo los escombros. En cambio, se sacaron más cuerpos y fueron retirados envueltos en láminas de plástico blanco.

“La magnitud de la tragedia es aterradora”, escribió Mykhailo Semikin, jefe interino de la administración militar regional, en una publicación en línea. “Esta es una de las peores tragedias en términos del número de víctimas civiles en nuestra región desde el inicio de la guerra a gran escala”.

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Rusia lanzó 289 drones de ataque, 17 misiles balísticos y 59 misiles de crucero en nueve regiones, lo que provocó cortes de electricidad de emergencia, indicó el presidente, Volodymyr Zelenskyy, en una publicación en línea en la que señaló que el bombardeo coincidió con las elecciones en Estados Unidos.

1 / 13 | Nacer en medio de la guerra: aumentan las complicaciones en los embarazos en Ucrania. Dasha Kosmin toca a su hijo Mark en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional infantil de Zaporizhzhia, en Ucrania. - Evgeniy Maloletka 1 / 13 Nacer en medio de la guerra: aumentan las complicaciones en los embarazos en Ucrania Dasha Kosmin toca a su hijo Mark en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional infantil de Zaporizhzhia, en Ucrania. Evgeniy Maloletka Compartir

“Los rusos creen que Estados Unidos no notará esta señal suya”, afirmó. ”Pero tenemos que notarla y detener ese terror. Tenemos que ayudar a Ucrania a defender sus cielos; de lo contrario, Rusia nunca detendrá sus ataques con misiles”.

Se declararon tres días de luto en Zaporiyia, donde en el ataque del lunes se utilizaron bombas rusas antibúnker, cargadas con casi 1,5 toneladas de explosivos.

Entre los fallecidos había cuatro agentes de policía y dos rescatistas, informó el martes Semikin. Al menos cinco personas resultaron heridas.

En la región nororiental de Járkiv, un ataque combinado ruso con misiles y drones hirió al menos a 62 personas, indicaron las autoridades locales.

Un ataque dañó un centro médico en el distrito de Nemyshlianskyi, hizo añicos las ventanas de cuatro edificios de apartamentos y dañó automóviles. Más de 200 pacientes fueron trasladados a otros centros médicos, señaló Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar regional.

En el área de Dnipro, los rescatistas sacaron con vida a una mujer de entre los escombros la mañana del martes, después de que un ataque ruso matara a una persona e hiriera a 17, informaron las autoridades locales.

El ataque dañó una clínica ambulatoria y un hospital. Los pacientes fueron trasladados a otros hospitales, indicó Oleksandr Hanzha, jefe de la administración militar regional.

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Moscú continuó sus ataques nocturnos contra plantas eléctricas e infraestructura energética antes del invierno, causando daños extensos y cortes de electricidad, con 20 ataques en 10 regiones durante la noche, informó el Ministerio de Energía de Ucrania.

La empresa eléctrica ucraniana DTEK dijo que tres de sus plantas eléctricas detuvieron sus operaciones tras sufrir daños significativos por ataques intensos. No se reportaron heridos.

Por su parte, el Ministerio ruso de Defensa afirmó el martes que derribó 856 drones ucranianos durante la noche. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que 493 drones fueron lanzados hacia la capital rusa.

Un ataque con drones ucranianos hirió a dos empleados en una refinería de petróleo en la ciudad rusa de Yaroslavl, informó el martes el gobernador regional Mikhail Yevrayev. Agregó que hubo daños en la infraestructura de la refinería.