Negociador jefe de Irán recomienda a Estados Unidos evitar otra guerra

El principal negociador de Irán afirma que depende de Estados Unidos evitar una guerra renovada tras lo que describió como una “respuesta firme y racional” a Washington. Mohammad Bagher Qalibaf no dio más detalles. Sus comentarios se produjeron después de que Estados Unidos realizara ataques defensivos contra algunos objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz.

Mientras tanto, India afirma que un ataque contra un buque comercial frente a Omán mató a un ciudadano indio, mientras que 13 personas fueron rescatadas.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio el martes.

Funcionario iraní dice que Estados Unidos debe actuar para evitar una guerra renovada

El principal negociador de Irán y presidente del Parlamento afirmó que ahora la pelota está en el tejado de Estados Unidos para evitar nuevos combates, después de que Teherán diera lo que fue una “respuesta firme y racional” a Estados Unidos, informó la televisora estatal.

En un discurso ante el Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf afirmó que Irán seguía listo “para la batalla con el dedo en el gatillo”.

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No dio más detalles y no estaba claro a qué “respuesta” se refería. Su comentario se produjo después de que un funcionario de Estados Unidos dijera que el ejército llevó a cabo ataques defensivos contra algunos objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz.

Según el funcionario, los ataques iban dirigidos a iraníes que utilizaban misiles tierra-aire. El funcionario no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

La televisión estatal iraní dijo que se oyeron explosiones en la isla de Qeshm.

1 / 13 | En imágenes: los escombros de una escuela en Irán donde murieron 120 niños tras un bombardeo. Coloridas decoraciones de árboles y flores permanecen en las paredes de una aula cubierta de escombros de la escuela Shajareh Tayyebeh, dañada en un ataque aéreo estadounidense el 28 de febrero, en Minab, en el sur de Irán. - Vahid Salemi 1 / 13 En imágenes: los escombros de una escuela en Irán donde murieron 120 niños tras un bombardeo Coloridas decoraciones de árboles y flores permanecen en las paredes de una aula cubierta de escombros de la escuela Shajareh Tayyebeh, dañada en un ataque aéreo estadounidense el 28 de febrero, en Minab, en el sur de Irán. Vahid Salemi Compartir

“Si Washington comete otro error de cálculo estratégico, debe saber que esta vez se enfrentará a un nuevo campo de batalla y se encontrará aún más desesperado de lo que está hoy, buscando una salida”, declaró Qalibaf.

Un ciudadano indio muere en un ataque a un buque frente a Omán

El Ministerio indio de Asuntos Exteriores informó que un buque comercial fue atacado cerca de Limah, Omán, lo que causó la muerte de un ciudadano indio, mientras que 13 personas fueron rescatadas tras el incidente.

El ministro indio de Puertos, Transporte Marítimo y Vías Navegables, Sarbananda Sonowal, señaló que el buque con bandera india MSV AL JUSUFI fue alcanzado por un objeto aéreo no identificado frente a la costa de Omán el lunes.

El Ministerio indio de Exteriores indicó que la embajada de India en Omán estaba trabajando con las autoridades locales para organizar el regreso de los nacionales rescatados y el traslado del cuerpo del fallecido.

No hubo reivindicación de responsabilidad, pero Irán anteriormente ha reclamado ataques a buques que, según afirma, tomaron rutas no autorizadas a través del estrecho. También ha sostenido que algunos buques han golpeado minas colocadas en los primeros días de la guerra.

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La ONU dice que mujeres y niños yemeníes desplazados están perdiendo servicios

Las mujeres y los niños desplazados por los combates en Yemen están perdiendo acceso a servicios esenciales como la atención de maternidad y la protección contra la violencia, dijo la ONU.

Los combates renovados entre los hutíes respaldados por Irán y las fuerzas del gobierno respaldadas por Arabia Saudí han desplazado a unas 300.000 personas en los últimos meses. El conflicto, que se concentra principalmente en la costa oeste y la provincia sureña de Taiz, rompió una tregua de cuatro años y agravó una situación humanitaria ya desesperada en uno de los países más pobres del mundo árabe.

Francesco Galtieri, representante del Fondo de Población de la ONU en Adén, dijo que los combates habían escalado a niveles inéditos desde 2020. Esto ha llevado a un acceso limitado a los servicios, dejando a las mujeres y las niñas cada vez más vulnerables a la violencia de género, la violencia sexual y la explotación.

En la ciudad sitiada de Taiz, Galtieri advirtió de una “situación humanitaria que se deteriora rápidamente”, con servicios que salvan vidas cada vez más fuera de alcance para más de 147.000 mujeres y niñas en edad reproductiva. De los 27 hospitales maternos y neonatales de emergencia de la ciudad, sólo cinco siguen operativos.

El UNFPA estima que más de 13.000 mujeres embarazadas actualmente no tienen acceso a atención sanitaria materna esencial.

China pide diálogo para resolver las disputas

Ante la posibilidad de nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán, China instó a todas las partes a resolver sus disputas mediante el diálogo y las negociaciones.

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“China cree que los medios militares no ayudan a resolver los problemas y solo exacerbarán las tensiones y agravarán la situación”, declaró una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, durante una rueda de prensa habitual en Beijing.