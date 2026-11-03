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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Queman torre de cámaras de seguridad del Municipio de San Sebastián

La Policía indicó que alguien aparentemente usó acelerante

3 de noviembre de 2026 - 9:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incendio se reportó en la carretera PR-435, frente a un supermercado, en San Sebastián. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una instalación con cámaras de seguridad del Municipio de San Sebastián resultó con daños tras un aparente incendio intencional que investigan las autoridades desde la madrugada de hoy, martes.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:30 a.m., en la PR-435, intersección con la PR-433, en el barrio Mirabales, frente a un supermercado.

En comunicado de prensa, la Policía informó que, según la información preliminar, “alguien utilizó algún tipo de acelerante y provocó el incendio en una torre de monitoreo (cámaras de seguridad) pertenecientes al municipio de San Sebastián”.

Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos extinguió las llamas. En el siniestro no se reportaron personas heridas, mientras que los daños no han sido estimados.

El agente Geraldo Valentín, del Distrito de San Sebastián, investigó preliminarmente y refirió el caso al agente Norberto Jiménez, de la División de Explosivos Aguadilla, quien continuará con la pesquisa.

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San SebastiánPolicía de Puerto RicoBreaking NewsIncendiosBomberos de Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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