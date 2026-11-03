Queman torre de cámaras de seguridad del Municipio de San Sebastián
La Policía indicó que alguien aparentemente usó acelerante
3 de noviembre de 2026 - 9:47 AM
3 de noviembre de 2026 - 9:47 AM
Una instalación con cámaras de seguridad del Municipio de San Sebastián resultó con daños tras un aparente incendio intencional que investigan las autoridades desde la madrugada de hoy, martes.
Los hechos fueron reportados a eso de las 12:30 a.m., en la PR-435, intersección con la PR-433, en el barrio Mirabales, frente a un supermercado.
En comunicado de prensa, la Policía informó que, según la información preliminar, “alguien utilizó algún tipo de acelerante y provocó el incendio en una torre de monitoreo (cámaras de seguridad) pertenecientes al municipio de San Sebastián”.
Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos extinguió las llamas. En el siniestro no se reportaron personas heridas, mientras que los daños no han sido estimados.
El agente Geraldo Valentín, del Distrito de San Sebastián, investigó preliminarmente y refirió el caso al agente Norberto Jiménez, de la División de Explosivos Aguadilla, quien continuará con la pesquisa.
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