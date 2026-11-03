Reabren carriles de expreso PR-22 de San Juan hacia Bayamón tras muerte de motorista

La Policía reabrió todos los carriles al tránsito en el expreso PR-52, en dirección de San Juan hacia Bayamón, luego de culminar la investigación de una escena donde falleció un motorista en la madrugada de hoy, martes.

Según la Uniformada, el incidente se reportó a eso de las 3:32 a.m., cerca de la cárcel federal en Guaynabo, donde se registró congestión vehicular debido a que dos de los carriles fueron cerrados por varias horas.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el accidente.

La investigación de la escena durante horas provocó congestión vehicular. (Alex Figueroa Cancel)

“Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre que viajaba a bordo de una motora y que no presentaba signos vitales, debido a las heridas sufridas en la colisión”, indicó la Uniformada, en comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

El informe policiaco agregó que el incidente pudiera haber sido un caso de “hit and run”, por un conductor que habría abandonado la escena tras impactar al motorista.

Sin embargo, el teniente Rodolfo León, del Negociado de Patrulla de Carreteras, indicó que no se descartaba ningún ángulo y buscarían cámaras de seguridad para confirmar o descartar la teoría del “hit and run”.

Familiares que llegaron a la escena identificaron el motorista como un joven de 23 años. (Alex Figueroa Cancel)

Señaló que familiares que llegaron a la escena identificaron al motorista como un joven de 23 años de edad y residente de Cataño.

También dijo que en la escena ocuparon un arma de fuego. Explicó que posteriormente se corroborará si la tenía el motociclista, quien se encontraba bajo libertad supervisada federal tras un caso de armas.

“No se descarta un posible ‘hit and run’ o velocidad y que haya perdido el control”, dijo León a El Nuevo Día.