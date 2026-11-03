Buscan a sospechoso de robarle a una mujer en Carolina
La Policía también alega que el individuo amenazó a otra persona con un arma de fuego
3 de noviembre de 2026 - 10:53 AM
3 de noviembre de 2026 - 10:53 AM
La Policía solicitó ayuda ciudadana, este martes, para dar con el paradero de un sospechoso de robo y amenaza en Carolina y Canóvanas.
En un comunicado de prensa, la Uniformada compartió imágenes del sujeto captadas por cámaras de seguridad en un establecimiento comercial.
Además, señaló que, según la investigación preliminar, el primer incidente ocurrió el 29 de agosto de 2026 frente a la tienda Burlington ubicada en Plaza Escorial, en Carolina.
“Allí, el individuo, mediante amenaza e intimidación con un arma de fuego, despojó a una mujer de una cartera que contenía documentos personales. Los hechos ocurrieron en presencia de una menor de edad”, indicó el informe policíaco.
“El segundo caso se reportó el 26 de septiembre de 2026, en la gasolinera Gulf, ubicada en la PR-185, en Canóvanas, donde el sospechoso presuntamente intentó cometer un robo contra una empleada del establecimiento, mediante amenaza e intimidación con un arma de fuego”, agregó.
El hombre fue descrito como de tez blanca, barba blanca y aproximadamente 5′6″ pulgadas de estatura.
“Como señas particulares, posee tatuajes en ambos brazos y piernas”, detalló.
La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que pueda contribuir con el esclarecimiento de estos casos a comunicarse con los agentes Jorge Mojica Carrión y Kelvin Villarán Ramos, de la División de Robos de Carolina, al 787-257-7500, extensión 1554, o a la línea confidencial 787-343-2020.
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