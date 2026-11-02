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Hallan cuerpo de mujer cubierto con una sábana en Mayagüez

La Policía esperaba por personal forense para examinar si presenta algún signo de violencia

2 de noviembre de 2026 - 1:25 PM

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Los hechos fueron reportados en el camino Carau, barrio Sábalos, en Mayagüez. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de hoy, lunes, en Mayagüez.

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Los hechos fueron reportados a las autoridades a través de una llamada al Distrito de Mayagüez a eso de las 12:40 p.m., indicó la Uniformada.

Al verificar la información, los agentes confirmaron el hallazgo del “cuerpo de una mujer tapado con sábanas, en el camino Carau, barrio Sábalos, Parcelas 101, detrás del gimnasio municipal en Mayagüez”.

“Hasta el momento se desconoce si existen signos de violencia porque la misma está tapada con una sábana”, apuntó el informe policíaco preliminar.

Por su parte, el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, Joel González, indicó que se trata de un área boscosa".

Detalló que no han examinado el cuerpo en espera por personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoMayagüez
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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