Hallan cuerpo de mujer cubierto con una sábana en Mayagüez
La Policía esperaba por personal forense para examinar si presenta algún signo de violencia
2 de noviembre de 2026 - 1:25 PM
2 de noviembre de 2026 - 1:25 PM
El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de hoy, lunes, en Mayagüez.
Los hechos fueron reportados a las autoridades a través de una llamada al Distrito de Mayagüez a eso de las 12:40 p.m., indicó la Uniformada.
Al verificar la información, los agentes confirmaron el hallazgo del “cuerpo de una mujer tapado con sábanas, en el camino Carau, barrio Sábalos, Parcelas 101, detrás del gimnasio municipal en Mayagüez”.
“Hasta el momento se desconoce si existen signos de violencia porque la misma está tapada con una sábana”, apuntó el informe policíaco preliminar.
Por su parte, el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, Joel González, indicó que se trata de un área boscosa".
Detalló que no han examinado el cuerpo en espera por personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).
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