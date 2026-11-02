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Posponen vista preliminar contra hermano de Raphy Pina que habría amenazado de muerte a su expareja

La defensa de Víctor Pina Nieves solicitó tiempo adicional al Tribunal de San Juan

2 de noviembre de 2026 - 10:21 AM

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Pina Nieves enfrenta cargos por infracción al Artículo 3.3 de la Ley 54, que tipifica como delito el maltrato mediante amenaza. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La vista preliminar contra Víctor Pina Nieves, hermano del productor musical Raphy Pina, por alegada violencia de género, fue pospuesta hoy, lunes, en el Tribunal de San Juan.

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La audiencia había sido convocada para la sala 608 ante la jueza Yazdel A. Ramos Colón.

La fiscal Frances Laluz Montañez aseguró que estaban listos para comenzar la vista preliminar. A su lado estaba la querellante y un agente de la Policía.

Mientras, el abogado Miguel Negrón Matta indicó a la jueza que no estaba preparado debido a que necesitaba tiempo para llevar a cabo una “investigación de campo”.

Ante su petición Ramos Colón señaló la vista para el próximo 18 de noviembre, a las 8:30 a.m.

A su salida de la sala judicial, Pina Nieves no emitió comentarios sobre el caso.

El pasado 20 de octubre, la Policía informó que otra jueza había encontrado causa para su arresto por alegada violación a la Ley 54-1989 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica.

En aquel momento, al empresario de 49 años y vecino de Bayamón se le fijó una fianza de $15,000, la cual prestó, por lo que salió bajo supervisión electrónica, informó la Policía de Puerto Rico.

Pina Nieves enfrenta cargos por infracción al Artículo 3.3 de la Ley 54, que tipifica como delito el maltrato mediante amenaza.

Según la Policía, los hechos habrían ocurrido el 18 de octubre, cuando supuestamente amenazó de muerte a su expareja durante un incidente en Río Piedras.

“Tras los hechos, Pina Nieves fue arrestado por la Policía cerca del lugar de los hechos”, indicó la Uniformada.

---

La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoViolencia de géneroRaphy Pina
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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