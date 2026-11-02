Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
2 de noviembre de 2026
84°Lluvias y tronadas dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican al conductor implicado en el accidente del puente Teodoro Moscoso: esto se sabe

Dos mujeres quedaron pilladas en su vehículo tras el suceso registrado ayer domingo

2 de noviembre de 2026 - 9:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Accidente reportado a las 4:18 p.m., en el puente Teodoro Moscoso en San Juan. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un hombre que transitaba en aparente estado de embriaguez presuntamente provocó un accidente de tránsito el domingo que dejó a dos mujeres pilladas dentro de un vehículo en el puente Teodoro Moscoso en San Juan.

RELACIONADAS

Según un informe de la Policía, el conductor de un Mercedes Benz del 2025, identificado como Ismael Díaz Dávila, viajaba a una velocidad mayor de la permitida por ley cuando hizo un cambio de carril indebido e impactó un Toyota Yaris conducido por Damaris López Ortiz.

Díaz Dávila arrojó 0.133% de alcohol en su organismo, una cifra por encima de lo aceptado por la ley.

Las dos personas que quedaron pilladas dentro del vehículo fueron rescatadas y transportadas al hospital Centro Médico de Río Piedras, pero se desconoce su estado de salud.

Una tercera persona que también iba en el vehículo impactado se encuentra estable.

El caso es investigado por la División de Tránsito de la Policía.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSan JuanTeodoro Moscoso
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 2 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: