Identifican al conductor implicado en el accidente del puente Teodoro Moscoso: esto se sabe
Dos mujeres quedaron pilladas en su vehículo tras el suceso registrado ayer domingo
2 de noviembre de 2026 - 9:17 AM
2 de noviembre de 2026 - 9:17 AM
Un hombre que transitaba en aparente estado de embriaguez presuntamente provocó un accidente de tránsito el domingo que dejó a dos mujeres pilladas dentro de un vehículo en el puente Teodoro Moscoso en San Juan.
Según un informe de la Policía, el conductor de un Mercedes Benz del 2025, identificado como Ismael Díaz Dávila, viajaba a una velocidad mayor de la permitida por ley cuando hizo un cambio de carril indebido e impactó un Toyota Yaris conducido por Damaris López Ortiz.
Díaz Dávila arrojó 0.133% de alcohol en su organismo, una cifra por encima de lo aceptado por la ley.
Las dos personas que quedaron pilladas dentro del vehículo fueron rescatadas y transportadas al hospital Centro Médico de Río Piedras, pero se desconoce su estado de salud.
Una tercera persona que también iba en el vehículo impactado se encuentra estable.
El caso es investigado por la División de Tránsito de la Policía.
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