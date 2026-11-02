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Vientos del sur provocarán una tarde lluviosa para varias zonas de Puerto Rico

También hay riesgo de calor para las áreas urbanas o de baja elevación

2 de noviembre de 2026 - 8:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se espera que estas condiciones de lluvia prevalezcan durante los próximos días debido a la humedad e inestabilidad actual. (Ramon "Tonito" Zayas)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Vientos del sur provocarán una tarde lluviosa el lunes para sectores del interior, este y oeste de Puerto Rico, así como condiciones calurosas para zonas de baja elevación o urbanas.

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De acuerdo a la meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Cecille Villanueva, durante la mañana se reportaron aguaceros, pero ya para la tarde la actividad se intensificará, especialmente para el interior este, oeste y noroeste de Puerto Rico.

“La cobertura de estas lluvias va a fluctuar, no van a ser con un área tan amplia como estuvo el sábado”, detalló Villanueva a este medio.

Se espera que estas condiciones de lluvia prevalezcan durante los próximos días debido a la humedad e inestabilidad actual.

Por otra parte, aunque el SNM no emitirá una advertencia de calor, sí se espera que los índices se eleven sobre los 100 grados en algunas zonas bajas y urbanas.

“No es un área amplia donde podríamos ver índices sumamente altos, pero sí áreas localizadas especialmente en áreas urbanas y valles bastante bajitos que podríamos ver esos índices aún más alto de lo normal”, apuntó Villanueva.

El riesgo de calor aumentará desde mañana, martes, hasta el miércoles, y no se descarta que para esos días sí se emita una advertencia de calor.

Mientras tanto, las condiciones marítimas se encuentran amenas y el SNM no reportó riesgos significativos para el lunes fuera de corrientes marinas moderadas para la costa norte de Puerto Rico.

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Breaking NewsTiempo en Puerto RicoTiempoLluviaServicio Nacional de MeteorologíaMeteorología
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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