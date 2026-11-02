Decenas de guaguas de la AMA no salieron a ofrecer servicio este lunes: ¿qué pasó?
La dependencia gubernamental indicó que, de 70 autobuses, solamente 15 salieron a brindar transportación: esto explicaron
2 de noviembre de 2026 - 8:14 AM
2 de noviembre de 2026 - 8:14 AM
El servicio de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) se ha visto impactado desde la mañana de hoy, lunes, luego de que decenas de autobuses no salieran a ofrecer transporte en sus rutas.
Poco antes de las 8:00 a.m., el portavoz de la dependencia pública, Jorge Salcedo, indicó a El Nuevo Día que solo 15 guaguas habían salido a brindar el servicio que usualmente ofrecen sobre 70 autobuses.
Sobre la causa específica de la situación, Salcedo indicó que la gerencia indaga con el sindicato Trabajadores Unidos de la AMA (TuAMA).
Sí informó que, el viernes pasado, notificaron a los empleados sobre “un problema” con una institución bancaria; algo que presuntamente habría causado un retraso en la emisión del pago de salario.
“La institución nos confirmó que los empleados iban a comenzar a recibir los pagos ese día a la 1:00 de la tarde. Muchos empleados recibieron esos pagos. Pero otros, que tienen instituciones bancarias distintas, iban a recibir los pagos uno o días más tarde”, dijo Salcedo.
Mientras, también se indaga sobre otra posibilidad relacionada con el mantenimiento de los autobuses.
“Hay unos empleados unionados que no proveyeron los servicios de mantenimiento porque no se les autorizó por parte de la unión las horas extras”, señaló.
“Esperamos que (el servicio) se normalice hoy”, dijo Salcedo. “El presidente (de la AMA) se está comunicando con el presidente del sindicato para que se pueda normalizar lo más pronto posible”.
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