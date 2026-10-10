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Conductor invade carril exclusivo de la AMA y provoca accidente en Puerta de Tierra: tres choferes resultan heridos

El hombre impactó una unidad que transportaba empleados de la agencia

10 de octubre de 2026 - 5:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El accidente ocurrió en Puerta de Tierra. (suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un conductor invadió el carril exclusivo de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y provocó un accidente de tránsito con una unidad de transporte de choferes en la calle Vico C, en Puerta de Tierra, San Juan, denunció este sábado la corporación pública.

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En un comunicado de prensa, la AMA informó que la unidad transportaba nueve choferes; tres sufrieron heridas y permanecen en el Hospital Industrial.

Ante lo ocurrido, la agencia exhortó a la ciudadanía a respetar las leyes y a no invadir el carril exclusivo.

“El uso del carril exclusivo por vehículos no autorizados constituye una violación de ley. Más grave aún, esta conducta pone en riesgo la vida de nuestros empleados, de los pasajeros y de los propios conductores, como lamentablemente ocurrió en este incidente”, dijo.

Asimismo, se hizo un llamado a tomar conciencia y abstenerse de utilizar el carril exclusivo. “Respetar este carril es una responsabilidad compartida que salva vidas”, enfatizó la agencia.

La AMA también expresó su solidaridad con los empleados afectados y sus familias, y aseguró que les brindará todo su apoyo. Además, indicó que mantendrá informada a la ciudadanía sobre el estado de salud de los trabajadores.

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Breaking NewsAMAAutoridad Metropolitana de Autobuses Policía de Puerto RicoSeguridadAccidentesHeridosPuerta de Tierra
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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