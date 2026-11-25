El gigante tecnológico chino Huawei fue declarado culpable el martes por un jurado en Estados Unidos de conspirar para robar secretos comerciales y fraude bancario, mientras la compañía crecía hasta convertirse en uno de los principales proveedores a nivel mundial de equipamiento para redes inalámbricas de telecomunicaciones.

Pero el jurado absolvió a Huawei del cargo más grave: participar en una conspiración delictiva de crimen organizado, una decisión que el abogado de la empresa calificó como un “profundo rechazo” a la narrativa del gobierno de que la compañía estaba plagada de corrupción y tenía una cultura corporativa de engañar, robar y mentir.

Los fiscales habían utilizado ese cargo —común en casos de crimen organizado y narcotráfico— para acusar a Huawei de operar ilícitamente con el fin de apropiarse de propiedad intelectual y secretos tecnológicos de competidores y socios.

Las condenas abarcaron acusaciones de que la empresa hizo negocios en países sancionados por Estados Unidos —incluidos Irán y Corea del Norte— e hizo declaraciones falsas a funcionarios del gobierno y bancos de Estados Unidos como parte de un esfuerzo por ocultar sus fechorías.

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En total, Huawei fue declarada culpable de 10 de los 12 cargos. El caso no involucró a acusados específicos dentro de la compañía, pero la empresa podría verse obligada a pagar miles de millones de dólares en sanciones una vez que se dé a conocer la sentencia en septiembre próximo.

Los abogados de Huawei afirmaron que los investigadores federales utilizaron episodios aislados de mala conducta por parte de unos cuantos de los más de 200,000 empleados para construir una narrativa falsa de una enorme conspiración que en realidad nunca existió.

El abogado de Huawei Brian Heberlig indicó que la empresa apelará las condenas, pero se mostró satisfecho de que la compañía haya sido absuelta del cargo de conspiración de crimen organizado y de otro cargo, conspiración para obstruir la justicia. Se refirió a esos veredictos como “una reivindicación para la empresa y su cultura de cumplimiento en buena fe”.