Cayó casi 100 pies: hospitalizan a hombre tras accidente en “four track” por barranco en Bayamón

Un hombre fue hospitalizado luego de caer por un barranco en un vehículo “four track” en la madrugada de hoy, lunes, en Bayamón.

El incidente fue reportado a eso de las 3:08 a.m., en el kilómetro 11.7 de la PR-167 del barrio Dajaos.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación.

“Al llegar al lugar, encontraron a un hombre de 25 años que, presuntamente, conducía un vehículo todoterreno ‘four track’ cuando cayó por una pendiente”, apuntó el informe policíaco.

“El perjudicado fue atendido por paramédicos en el lugar y transportado al Centro Médico de Río Piedras, para recibir atención médica”, agregó. “Al momento, su condición fue descrita como de cuidado”.

Según el teniente Kamilo Padín, director de la División de Patrulla de Carreteras, la Uniformada fue notificada por el tío luego de que familiares estuvieran buscando al joven porque no había llegado a su casa.

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Explicó que desde el día anterior habían estado compartiendo hasta que se marchó, pero no supieron de él.

“Estaban verificando el área que él transita para llegar a su hogar y ahí es donde se percatan de que estaba en una pendiente”, explicó Padín en entrevista con WAPA TV.

De momento, el oficial no identificó alguna causa específica para el accidente, más allá de indicar a TeleOnce que “pierde el control y dominio, y cae por una pendiente de aproximadamente 100 pies”.