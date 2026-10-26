Hombre muere tras caer de un “four track” en Río Grande

Un hombre falleció en un accidente vehicular que es investigado por la Policía desde la madrugada de este lunes, en Río Grande.

El incidente fue reportado a eso de la 1:30 a.m., en la calle Pimentel, en el municipio de Río Grande.

La investigación preliminar indica que un hombre, cuya identidad no ha sido establecida al momento, conducía un vehículo todoterreno -“four track”- Yamaha Raptor 700, “cuando presuntamente perdió el control y dominio del mismo y cayó al pavimento”.

“A consecuencia del impacto, el conductor falleció en el lugar”, apuntó.

El agente Juan Vizcarrondo Padín, adscrito a la mencionada división, junto con el fiscal José Olivo Otero, se hicieron cargo de la investigación.