Hombre muere tras salir expulsado de “four track” en Guayanilla

El conductor de un vehículo “todoterreno” murió en horas de la noche del viernes tras ser impactado por el conductor de un vehículo en la avenida Albizu Campos, salida a la carretera PR- 2, en Guayanilla.

Según el informe preliminar de la Policía, una mujer de 43 años y residente de Yauco, que transitaba en un vehículo Subaru Forester Sport, color gris, del año 2024, “realizó una maniobra de cruce hacia la izquierda desde la vía de rodaje, invadiendo el carril”.

Acto seguido, según la Uniformada, chocó con un vehículo “todoterreno”, también conocido four track, Banshee Yamaha 350, 2Stroke Twin, color negro y anaranjado, que era conducido por Fernando Sierra Acosta, de 32 años y residente de Guayanilla.

Como resultado, Sierra Acosta salió expulsado del vehículo, sufriendo heridas de gravedad que le causaron la muerte en el lugar.

A la conductora se realizó la prueba de alcohol por aliento, arrojando 0.00% de alcohol en su organismo.