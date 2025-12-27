Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre muere tras salir expulsado de “four track” en Guayanilla

El perjudicado fue impactado por el conductor de un vehículo, informó la Policía

27 de diciembre de 2025 - 10:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El accidente ocurrió la noche del viernes.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El conductor de un vehículo “todoterreno” murió en horas de la noche del viernes tras ser impactado por el conductor de un vehículo en la avenida Albizu Campos, salida a la carretera PR- 2, en Guayanilla.

Según el informe preliminar de la Policía, una mujer de 43 años y residente de Yauco, que transitaba en un vehículo Subaru Forester Sport, color gris, del año 2024, “realizó una maniobra de cruce hacia la izquierda desde la vía de rodaje, invadiendo el carril”.

Acto seguido, según la Uniformada, chocó con un vehículo “todoterreno”, también conocido four track, Banshee Yamaha 350, 2Stroke Twin, color negro y anaranjado, que era conducido por Fernando Sierra Acosta, de 32 años y residente de Guayanilla.

Como resultado, Sierra Acosta salió expulsado del vehículo, sufriendo heridas de gravedad que le causaron la muerte en el lugar.

A la conductora se realizó la prueba de alcohol por aliento, arrojando 0.00% de alcohol en su organismo.

El agente Gustavo de Jesús Aguirre, de la División de Patrullas de Carreteras en Ponce, en unión al fiscal Emmanuel Vázquez, se hicieron cargo de la pesquisa.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
